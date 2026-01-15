Conoce por qué no habrá carreras este jueves en Charles Town

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los hipódromos que presenta siempre sus carteleras nocturnas es el de Charles Town. Ubicado en West Virginia, el pequeño circo de carreras tenía pautada su programación para este jueves 15 de enero.

Las autoridades, al conocer un elemento importantísimo que afectaría el desarrollo de las competencias, decidieron suspender la programación de ocho carreras que estaría iniciando a las 7:00 p.m.

No hay condiciones para correr

Las bajas temperaturas en la localidad donde se encuentra el parque hípico, han generado condiciones inseguras tanto para los caballos como los propios jinetes, los cuales estuvieron reunidos con las autoridades en horas de la mañana, de acuerdo a la publicación oficial de Charles Town en su cuenta de la red social X.

Pronóstico para las próximas fechas

Por el momento, las jornadas de este viernes 16 y sábado 17 de enero se mantienen en pie. No obstante, todo dependerá de la evolución del clima:

Viernes: Se proyecta una temperatura de 35°F (1°C) .

Se proyecta una temperatura de . Sábado: Se espera un ligero ascenso hasta los 46°F (7°C).

Las autoridades monitorearán de cerca cualquier descenso brusco de temperatura al final de la tarde que pueda poner en riesgo nuevamente la actividad.

Poder boricua domina la estadística en Charles Town

A pesar de la pausa obligada, la temporada 2026 —que inició el pasado 2 de enero— ya muestra una lucha intensa por el liderato de jinetes, con un marcado acento puertorriqueño.

Actualmente, los jinetes boricuas Arnaldo Bocachica y Moisés Santaella se encuentran empatados en la cima de la tabla con siete triunfos cada uno.

El dato: Arnaldo Bocachica busca consolidar un año más su dominio absoluto en este escenario. Su hegemonía comenzó en 2018, destacando especialmente su histórica campaña de 2021, cuando estableció un récord de 256 victorias. Desde entonces, Bocachica se ha mantenido como el rival a batir en el óvalo de West Virginia.