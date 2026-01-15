¡Atención Puerto Rico! Busca el Poolpote de $595.000 con nuestro cuadro para Camarero

Suscríbete a nuestros canales

Las carreras de caballos en Puerto Rico tendrán su escenario este jueves 15 de enero con la programación pautada para el hipódromo Camarero, situado en la localidad de Canóvanas. La reunión 9 comenzará a partir de las 2:00 p.m.

El Pool de 6, una de las jugadas más emblemáticas del hipismo caribeño, dará inicio en la segunda competencia a las 2:45 p.m. (Hora de Puerto Rico), con una competencia en distancia de 1.300 metros para caballos nacionales de cuatro años y más, reclamables por $4.000.

Interesante monto que tiene el Poolpote

Desde hace muchos años, el monto acumulado para el Pool de 6 se ha denominado Poolpote, alcanzando montos superiores hasta los 10 millones de dólares.

Para este jueves 15 de enero, el Poolpote se sitúa en $595.652 de acuerdo a lo publicado por el hipódromo Camarero en su programa oficial.

Un cuadrito para acertar y ganar

Te recomendamos el siguiente cuadro en una jornada bastante interesante, donde varios purasangres lucen como favoritos amplios para imponerse.

2da Carrera (1ra Pool de 6): 1-2-3-4-5

1-2-3-4-5 3ra Carrera (2da Pool de 6): 4-5-6

4-5-6 4ta Carrera (3ra Pool de 6): 1

1 5ta Carrera (4ta Pool de 6): 5-2-4-7

5-2-4-7 6ta Carrera (5ta Pool de 6): 1-6-5

1-6-5 7ma Carrera (6ta Pool de 6): 1-4

Padre e Hijo dominan la estadística

Juan Carlos Díaz Jr. es el líder de los jinetes en la naciente temporada de carreras en Camarero. Con seis victorias, domina por un triunfo a su Papá, el multicampeón boricua Juan Carlos Díaz, que está involucrado en un empate quíntuple para el segundo puesto.

Díaz padre ganó la estadística de 2025 en Camarero con 200 victorias, superando a Jorge Vélez por seis triunfos. En cambio, Juan Carlos Díaz Jr. sumó 143 fotos en la pasada campaña.