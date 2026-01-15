Por esta razón no se correrá sobre grama en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

La temporada más importante del hipismo en Florida es el Championship Meet 2025-2026 en Gulfstream Park, el único hipódromo en Estados Unidos que, actualmente, ofrece competencias en tres superficies diferentes: arena, grama y arena sintética (Tapeta).

En una nueva semana de actividad, el óvalo de Hallandale Beach presenta modificaciones en su programación. Debido a las intensas lluvias, este jueves 15 de enero no se disputarán eventos sobre el césped.

Cabe destacar que la superficie de grama de Gulfstream Park pasó por un proceso de renovación hace un par de años, lo que ha permitido el retorno de competencias en diversas distancias; sin embargo, las condiciones climáticas de los dos últimos días obligan a resguardar la integridad del terreno.

Cambios en la grama de Gulfstream Park

En consecuencia, todas las carreras pautadas para este jueves 15 de enero, originalmente en grama han sido trasladadas a la pista de Tapeta, lo que implica, a su vez, algunos retiros reglamentarios.

Las pruebas afectadas por el cambio de superficie son la primera, quinta, octava y décima de la cartelera, la cual iniciará a las 12:20 p.m. (Hora del Este) / 1:20 p.m. (Hora de Venezuela).

Acumulado atractivo: ¡Más de $200.000 en el Pick 6!

Para este jueves 15 de enero, se estima un pote de más de $200.000 para el "Rainbow Pick 6". Esta jugada tiene un factor multiplicador de $0.20 y su primera válida será la quinta carrera de la tarde (2:20 p.m. Este / 3:20 p.m. Venezuela), la cual se disputará en 1.000 metros sobre la pista sintética de arena.

