Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el jueves 15 de enero

Gulfstream Park es uno de los hipódromos predilectos por la comunidad latina en Estados Unidos y también en algunos países del caribe. La camada de profesionales que hacen vida en ese circuito procedentes de Venezuela, Puerto Rico, Panamá, México, República Dominicana y otras naciones suramericanas, es importante.
Este 15 de enero, comenzará la octava semana del Championship Meet 2025-2026, la temporada de carreras más importante del recinto hípico del sur de Florida. Presentamos nuestros pronósticos con el dato clave de la jornada, para combinar y ganar.
Análisis de las carreras y picks para Gulfstream Park
La prueba inicial será en 5 furlongs sobre pista de grama (1.000 metros), siendo una prueba de Reclamo para no ganadores por $50.000. A continuación, nuestras recomendaciones. Puedes apostar a este hipódromo en Meridiano Bet, donde juegas, ganas y cobras seguro.
Importante: todas las carreras de este jueves en grama fueron trasladas a la superficie de arena sintética (tapeta).
Primera Carrera | 5 furlongs (1.000m), tapeta (1:20 p.m. VEN)
- Mo Mo Mugshot (8): Debutará con la dupla de Irad Ortiz Jr. y José Francisco D’Angelo, el cual en carreras de grama promedia más de 19%.
- Skedaddling Home (5): Procedente de Laurel Park, regresa con ejercicio destacado de 35.1 en 600 metros. Monta “La Leyenda” John Velázquez.
- Righteous (2): Le colocan los blinkers (gríngolas) intentando mejorar su estreno en Churchill Downs, donde corrió en pista encharcada.
Segunda Carrera | 1 1/16 millas (1.700m), tapeta (1:50 p.m. VEN)
- Buck’s Howl (7): Mostró una gran mejoría en la pasada y por poco gana. Después de esa carrera, voló en un trabajo de 800 en 46.2 sobre grama.
- Magneto (3): Tuvo un estreno discreto en distancia corta. Ejercitó en centro de entrenamiento privado propiedad de sus mismos dueños. Monta Zayas.
- Supreme Honor (1): Después de intervenir en una carrera de la serie Florida Sire, regresa sin blinkers (gríngolas) y con Junior Alvarado. Ofrece 6-1.
Tercera Carrera | 1 milla y 70 Yardas (1.664m), tapeta (2:20 p.m. VEN)
- Ticking (7): Este le corre a José Morelos bien. Buscará obtener otra victoria.
- The Prince’s Spur (2): Primer favorito del Morning Line con 8-5, pero tiene 422 días sin correr. La diferencia puede ser la monta de Irad Ortiz Jr.
- Sneak Preview (1): Es el compañero de establo del 2. Irad se bajó de este para montar al otro. Anthony Thomas queda con la responsabilidad de ganar.
Cuarta Carrera | 5 1/2 furlongs (1.100m), tapeta (2:50 p.m. VEN)
- New York New York (3): Va con una de las duplas más productivas de este circuito: Miguel Vásquez y Nolan Ramsey. Su carrera de regreso fue muy buena, considerando que perdió a pescuezo. Ahora, Ramsey lo lleva en forma con briseo de :36.1 para 600 metros.
Más de $90.000 acumulados para el Pick 6 de Gulfstream Park
Quinta Carrera | 5 furlongs (1.000m), tapeta (3:20 p.m. VEN)
- Undercover Agent (1): Como dice su nombre, es un “agente encubierto” que Mark Casse lleva a Gulfstream Park y le monta a Velázquez. Tiene rapidez.
- Ticket to Ride (6): Con ese atractivo 6-1 montado por Irad Ortiz Jr., regresa esta potra después de 102 días. La tiene a tono Saffie Joseph Jr.
- Mis Brunellas (4): Llevará Lasix por primera vez. Alvarado y Mott, dupla ganadora, van en busca de que rompa el maiden.
Sexta Carrera | 6 furlongs (1.200m), arena (3:51 p.m. VEN)
- El Guty (6): Es el dato clave para la jornada de este jueves. Un caballo que ahora sin los blinkers (gríngolas) puede mejorar muchísimo. Por algo, Irad Ortiz Jr. firmó a este hijo de Practical Joke que en esta su tercera salida en la distancia, puede concretar la victoria. En Gulfstream Park ha ganado dos veces a punta de velocidad.
Séptima Carrera | 1 milla (1.600m), arena (4:20 p.m. VEN)
- Anna’s Promise (6): Vuelve a la acción después de haberse medido contra Good Cheer y varias tresañeras notables. En Gulfstream Park le ha ido bien (3-2).
- Senza Parole (2): Ortiz Jr. y Chad Brown se unen nuevamente para buscarle otro triunfo seguido a esta yegua que llega con tres ejercicios destacados (bullet works).
- Sarawak Rim (Arg) (5): Interesante opción para combinar en taquilla. Ahora con George Rusty Arnold, ha lucido recuperada en privado.
Octava Carrera | 5 furlongs (1.000m), tapeta (4:51 p.m. VEN)
- Volatiled (3): Ha amenazado con ganar en sus dos últimas carreras. Ahora parece ser el momento de que Gaffalione la lleve al paddock de ganadores.
- Been Busy (1): Indescartable a pesar de que este es otro grupo. Pletcher le da la oportunidad nuevamente a Velázquez. Por el riel, es peligrosa.
- Sol Hope (5): Tiene buenos números en la distancia y ha corrido varias veces en Gulfstream Park, con victoria y figuraciones.
Novena Carrera | 5 furlongs (1.000m), tapeta (5:22 p.m. VEN)
- Vuela Paloma (3): Anda en buena forma esta de Víctor Barboza Jr. que tendrá a Irad Ortiz Jr. en esta oportunidad. La distancia y superficie, es de su agrado.
- My Perfect Lady (1): Por como ganó esta yegua en su estreno debería repetir. El detalle es el tiempo sin ver acción: 357 días sin correr.
- Roxy (9): Es la que puede sacar provecho de una eventual pelea entre el 3 y el 1, si se van en un tren violento. Ha ejercitado bien.
Décima Carrera | 1 milla (1.600m), grama (5:53 p.m. VEN)
- Conn Smythe (GB) (1): En su primera salida en Gulfstream Park le fue bien y por poco gana. Baja 100 metros y Gaffalione va por el desquite.
- Ski Bum (12): Apartando el pésimo puesto que le tocó, tiene pruebas registradas en este mismo hipódromo, donde ha figurado en el Top 3.
- Astin Style (6): Tiene que incluirse esta monta de Edgard Zayas, el cual ha competido por encima de esta distancia, tanto en grama como en tapeta.