Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el jueves 15 de enero

Gulfstream Park es uno de los hipódromos predilectos por la comunidad latina en Estados Unidos y también en algunos países del caribe. La camada de profesionales que hacen vida en ese circuito procedentes de Venezuela, Puerto Rico, Panamá, México, República Dominicana y otras naciones suramericanas, es importante.

Este 15 de enero, comenzará la octava semana del Championship Meet 2025-2026, la temporada de carreras más importante del recinto hípico del sur de Florida. Presentamos nuestros pronósticos con el dato clave de la jornada, para combinar y ganar.

Análisis de las carreras y picks para Gulfstream Park

La prueba inicial será en 5 furlongs sobre pista de grama (1.000 metros), siendo una prueba de Reclamo para no ganadores por $50.000. A continuación, nuestras recomendaciones. Puedes apostar a este hipódromo en Meridiano Bet, donde juegas, ganas y cobras seguro.

Importante: todas las carreras de este jueves en grama fueron trasladas a la superficie de arena sintética (tapeta).

Primera Carrera | 5 furlongs (1.000m), tapeta (1:20 p.m. VEN)

Mo Mo Mugshot (8): Debutará con la dupla de Irad Ortiz Jr. y José Francisco D’Angelo, el cual en carreras de grama promedia más de 19%.

Debutará con la dupla de Irad Ortiz Jr. y José Francisco D’Angelo, el cual en carreras de grama promedia más de 19%. Skedaddling Home (5): Procedente de Laurel Park, regresa con ejercicio destacado de 35.1 en 600 metros. Monta “La Leyenda” John Velázquez.

Procedente de Laurel Park, regresa con ejercicio destacado de 35.1 en 600 metros. Monta “La Leyenda” John Velázquez. Righteous (2): Le colocan los blinkers (gríngolas) intentando mejorar su estreno en Churchill Downs, donde corrió en pista encharcada.

Segunda Carrera | 1 1/16 millas (1.700m), tapeta (1:50 p.m. VEN)

Buck’s Howl (7): Mostró una gran mejoría en la pasada y por poco gana. Después de esa carrera, voló en un trabajo de 800 en 46.2 sobre grama.

Mostró una gran mejoría en la pasada y por poco gana. Después de esa carrera, voló en un trabajo de 800 en 46.2 sobre grama. Magneto (3): Tuvo un estreno discreto en distancia corta. Ejercitó en centro de entrenamiento privado propiedad de sus mismos dueños. Monta Zayas.

Tuvo un estreno discreto en distancia corta. Ejercitó en centro de entrenamiento privado propiedad de sus mismos dueños. Monta Zayas. Supreme Honor (1): Después de intervenir en una carrera de la serie Florida Sire, regresa sin blinkers (gríngolas) y con Junior Alvarado. Ofrece 6-1.

Tercera Carrera | 1 milla y 70 Yardas (1.664m), tapeta (2:20 p.m. VEN)

Ticking (7): Este le corre a José Morelos bien. Buscará obtener otra victoria.

Este le corre a José Morelos bien. Buscará obtener otra victoria. The Prince’s Spur (2): Primer favorito del Morning Line con 8-5, pero tiene 422 días sin correr. La diferencia puede ser la monta de Irad Ortiz Jr.

Primer favorito del Morning Line con 8-5, pero tiene 422 días sin correr. La diferencia puede ser la monta de Irad Ortiz Jr. Sneak Preview (1): Es el compañero de establo del 2. Irad se bajó de este para montar al otro. Anthony Thomas queda con la responsabilidad de ganar.

Cuarta Carrera | 5 1/2 furlongs (1.100m), tapeta (2:50 p.m. VEN)

New York New York (3): Va con una de las duplas más productivas de este circuito: Miguel Vásquez y Nolan Ramsey. Su carrera de regreso fue muy buena, considerando que perdió a pescuezo. Ahora, Ramsey lo lleva en forma con briseo de :36.1 para 600 metros.

Quinta Carrera | 5 furlongs (1.000m), tapeta (3:20 p.m. VEN)

Undercover Agent (1): Como dice su nombre, es un “agente encubierto” que Mark Casse lleva a Gulfstream Park y le monta a Velázquez. Tiene rapidez.

Como dice su nombre, es un “agente encubierto” que Mark Casse lleva a Gulfstream Park y le monta a Velázquez. Tiene rapidez. Ticket to Ride (6): Con ese atractivo 6-1 montado por Irad Ortiz Jr., regresa esta potra después de 102 días. La tiene a tono Saffie Joseph Jr.

Con ese atractivo 6-1 montado por Irad Ortiz Jr., regresa esta potra después de 102 días. La tiene a tono Saffie Joseph Jr. Mis Brunellas (4): Llevará Lasix por primera vez. Alvarado y Mott, dupla ganadora, van en busca de que rompa el maiden.

Sexta Carrera | 6 furlongs (1.200m), arena (3:51 p.m. VEN)

El Guty (6): Es el dato clave para la jornada de este jueves. Un caballo que ahora sin los blinkers (gríngolas) puede mejorar muchísimo. Por algo, Irad Ortiz Jr. firmó a este hijo de Practical Joke que en esta su tercera salida en la distancia, puede concretar la victoria. En Gulfstream Park ha ganado dos veces a punta de velocidad.

Séptima Carrera | 1 milla (1.600m), arena (4:20 p.m. VEN)

Anna’s Promise (6): Vuelve a la acción después de haberse medido contra Good Cheer y varias tresañeras notables. En Gulfstream Park le ha ido bien (3-2).

Vuelve a la acción después de haberse medido contra Good Cheer y varias tresañeras notables. En Gulfstream Park le ha ido bien (3-2). Senza Parole (2): Ortiz Jr. y Chad Brown se unen nuevamente para buscarle otro triunfo seguido a esta yegua que llega con tres ejercicios destacados (bullet works).

Ortiz Jr. y Chad Brown se unen nuevamente para buscarle otro triunfo seguido a esta yegua que llega con tres ejercicios destacados (bullet works). Sarawak Rim (Arg) (5): Interesante opción para combinar en taquilla. Ahora con George Rusty Arnold, ha lucido recuperada en privado.

Octava Carrera | 5 furlongs (1.000m), tapeta (4:51 p.m. VEN)

Volatiled (3): Ha amenazado con ganar en sus dos últimas carreras. Ahora parece ser el momento de que Gaffalione la lleve al paddock de ganadores.

Ha amenazado con ganar en sus dos últimas carreras. Ahora parece ser el momento de que Gaffalione la lleve al paddock de ganadores. Been Busy (1): Indescartable a pesar de que este es otro grupo. Pletcher le da la oportunidad nuevamente a Velázquez. Por el riel, es peligrosa.

Indescartable a pesar de que este es otro grupo. Pletcher le da la oportunidad nuevamente a Velázquez. Por el riel, es peligrosa. Sol Hope (5): Tiene buenos números en la distancia y ha corrido varias veces en Gulfstream Park, con victoria y figuraciones.

Novena Carrera | 5 furlongs (1.000m), tapeta (5:22 p.m. VEN)

Vuela Paloma (3): Anda en buena forma esta de Víctor Barboza Jr. que tendrá a Irad Ortiz Jr. en esta oportunidad. La distancia y superficie, es de su agrado.

Anda en buena forma esta de Víctor Barboza Jr. que tendrá a Irad Ortiz Jr. en esta oportunidad. La distancia y superficie, es de su agrado. My Perfect Lady (1): Por como ganó esta yegua en su estreno debería repetir. El detalle es el tiempo sin ver acción: 357 días sin correr.

Por como ganó esta yegua en su estreno debería repetir. El detalle es el tiempo sin ver acción: 357 días sin correr. Roxy (9): Es la que puede sacar provecho de una eventual pelea entre el 3 y el 1, si se van en un tren violento. Ha ejercitado bien.

Décima Carrera | 1 milla (1.600m), grama (5:53 p.m. VEN)