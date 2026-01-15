Irad Ortiz Jr. brilla en Gulfstream Park con un ejemplar que tenía 480 días sin correr

Suscríbete a nuestros canales

El talento de Irad Ortiz Jr. volvió a brillar en el óvalo de Hallandale Beach. En esta ocasión, el reto no era sencillo: guiar al triunfo a un veterano de siete años que no competía desde septiembre de 2024. Bajo el entrenamiento de Rohan Crichton, The Prince’s Spur reapareció en un evento de reclamo por $12.500 en distancia de una milla sobre la pista de arena, este jueves 15 de enero.

Una conducción quirúrgica

Con peso de 121 libras, el ganador se ubicó en puestos intermedios durante los primeros tramos, mientras Santos to Wilson marcaba un parcial inicial de 25.0, acelerando luego a 47.4 para la media milla.

Cuando el panorama parecía cerrarse, Ortiz Jr. exhibió su característico pulso: sacó a su conducido hacia la parte externa para buscar al líder provisional, Ticking. Al ingresar en el tiro derecho, el caballo respondió con tal solvencia que el jinete ni siquiera necesitó apelar al uso del látigo. Galopando con total soltura, The Prince’s Spur cruzó la meta con cinco cuerpos de ventaja y un registro de 1:38.2, totalmente en las manos.

Un regreso triunfal tras un largo paro

La última vez que este purasangre había pisado una pista para correr fue el 22 de septiembre de 2024 en Churchill Downs, donde también logró la victoria bajo el entrenamiento de Phillip Bauer. Tras aquel triunfo, fue reclamado por Michael Maker y, tras un cambio de establo y 480 días de inactividad, reapareció este jueves para reencontrarse con el éxito.

El ejemplar, propiedad del Flying P. Stable, devolvió un dividendo de $5.00 a Ganador y elevó sus ganancias producidas a casi $260,000. Representó la cuarta foto de su campaña.