Castellano imbatible: Victoria de $27.00 en Gulfstream Park rompe con los pronósticos

Este viernes 16 de enero, el hipódromo de Gulfstream Park llevó a cabo su jornada de carreras con una particularidad: debido a las condiciones climáticas, las competencias programadas sobre el césped fueron trasladadas a la pista de arena sintética (Tapeta). En este escenario, el fusta zuliano Javier Castellano volvió a destacar, demostrando nuevos aires en su carrera tras el cambio de agente realizado a finales del año pasado.

La gran sorpresa de Castellano al inicio de la jornada

Sobre el lomo de Palace View (Ire), Castellano participó en el primer evento de la tarde, un Claiming por $36,000 en distancia de 1 milla y 70 yardas. El ejemplar, entrenado por Martin Drexler, regresaba a Florida tras cumplir campaña en el circuito canadiense de Woodbine.

Con un efectivo remate en los metros finales, Palace View (Ire) respondió con firmeza a las exigencias del criollo, imponiéndose por un cuerpo y cuarto de ventaja. El tiempo final fue de 1:40.52, dejando un dividendo excepcional para los apostadores: $27.00 a ganador por cada boleto de $2.00.

Posición en la estadística del Championship Meet

Gracias a este triunfo, Javier Castellano se mantiene firme en el Top 5 de la estadística de jinetes en Gulfstream Park, una tabla que lidera actualmente el puertorriqueño Irad Ortiz Jr.

Con 17 victorias y una producción que se aproxima al millón de dólares en premios, Castellano registra una efectividad ganadora del 17%. Su consistencia es notable, figurando en el marcador (1º, 2º y 3º puesto) en el 47% de sus 98 actuaciones durante la presente temporada.

Rumbo a las 6,000 fotos

Cada éxito acerca más a Javier Castellano a la histórica cifra de las 6,000 victorias en los Estados Unidos. Esta marca no solo representaría un hito personal, sino que lo afianzaría definitivamente como el jinete venezolano más ganador de todos los tiempos en el hipismo norteamericano.