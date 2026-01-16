¡Se prendió! Ángel Castillo consigue la primera victoria de 2026

Suscríbete a nuestros canales

La tarde del jueves 15 de enero en el Hipódromo de Parx Racing, tuvo una jornada de diez carreras, que contó con la presencia de varios jockeys venezolanos en dichas pruebas y consiguieron victorias. Uno de ellos, fue el experimentado Ángel Alciro Castillo.

Parx Racing: Primera victoria de Ángel Alciro Castillo

En la décima carrera de la jornada del jueves se disputó un Claiming de $20,000 para ejemplares de cuatro años y más edad en recorrido de 1,200 metros en arena, donde la victoria fue para el purasangre Diamond Heist, propiedad de su hijo Ángel Alciro Castillo Jr. y entrenado por Felix Flores Coba.

Los primeros parciales de la carrera fueron marcados en 22.98, los 400 metros, y los 800 metros en 47.85, mientras que los 1.000 en 1:01.24 y tiempo oficial de 1:14.42 para la distancia final antes mencionada. Los dividendos de Diamond Heist fueron de $5.80 a Ganador, $3.40 el Place y $2.60 el Show.

Diamond Heist es un producto de seis años, nacido del semental Danish Dynaformer en Tale of Houdini por Tale of Ekati, el cual va invicto en dos presentaciones en el presente año, y suma siete triunfos en 31 participaciones que ha realizado como purasangre.

Para el experimentado jockey venezolano es su primer lauro del año luego de 21 montas que ha realizado, y la número 1,029 en su carrera de Estados Unidos.