Mychel Sánchez cierra la semana en Parx Racing con seis victorias

El jockey venezolano Mychel Sánchez terminó la semana de montas en el hipódromo de Parx Racing este jueves con dos victorias en la programación de diez carreras que se realizaron en el recinto de Bensalem.

Victorias de Mychel Sánchez en la semana en Parx Racing.

El primero de los triunfos de Mychel Sánchez llegó en la quinta carrera en un Claiming de $23.000 en distancia de 1.670 metros en arena con el ejemplar Evasive Moves del trainer Uriah St Lewis con un tiempo de 1.48.33 y un pago de $6.00 a ganador, $3.60 el place y $2.60 el show.

Mientras que la segunda foto en el paddock de ganadores, se la tomó en la novena carrera mediante Devil’s Cay, pensionado de Jamie Ness en un Starter Optional de $32.000 en distancia de 1.670 metros en arena con un tiempo oficial de 1.44. 88 y un dividendo de $6.60 a ganador, $3.80 el place y $3.20 el show.

Con estos lauros, Mychel Sánchez completó seis victorias en 20 montas que cumplió entre el lunes 12 y el jueves 16 de enero en Parx Racing. Sánchez ahora cumplirá compromisos de montas en el óvalo de Laurel Park donde tiene 13 compromisos de montas entre la tarde de este viernes y el sábado 17 de enero del 2026.