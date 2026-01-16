El archienemigo de Sovereignty está de vuelta para su campaña de cuatro años

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 dejó huella gracias a una generación de purasangres excepcionales. Aunque Sovereignty se consolidó como el líder, encontró en un rival la resistencia necesaria para revivir las grandes rivalidades de la hípica de antaño.

Journalism, el gran contendiente de Sovereignty, está oficialmente de regreso. El ganador de la última edición del Preakness Stakes (G1) celebrada en el antiguo hipódromo de Pimlico, ha finalizado su período de descanso. Tras una exigente campaña de tres años en la que además de su triunfo en la segunda gema, escoltó a Sovereignty en el Kentucky Derby (G1) y el Belmont Stakes (G1), el ejemplar se reporta listo para la acción.

Propietarios mantienen altas expectativas

Eclipse Thoroughbred Partners, una de las divisas principales en la propiedad del pistero, confirmó la noticia a través de sus redes sociales: Journalism ha regresado al establo de su entrenador, Michael McCarthy, en Santa Anita Park.

El ejemplar disfrutó de un periodo de recuperación en Bridlewood Farm (Ocala, Florida), antes de ser trasladado al otro extremo del país para iniciar su programa de entrenamientos. El objetivo es claro: dominar las grandes carreras de su división en este 2026.

Una sociedad de élite tras los pasos de Journalism

El ahora cuatroañero, hijo del semental Curlin, pertenece a una sociedad de propietarios de primer nivel mundial: Eclipse Thoroughbred Partners, Bridlewood Farm, Don Alberto Stable, Robert V. LaPenta, Elayne Stables Five y el influyente tridente de Coolmore (Mrs. John Magnier, Michael Tabor y Derrick Smith).

Con un récord de seis victorias y $4,348,880 en premios, Journalism tuvo su última actuación a los tres años en la Breeders’ Cup Classic (G1), donde finalizó cuarto del japonés Forever Young. Actualmente es considerado el segundo mejor exponente de la generación nacida en 2022 y su nombre figura con fuerza entre los finalistas al Caballo del Año en la próxima entrega de los Eclipse Awards.