El Lobo acecha Santa Anita: Jaramillo suma dos y se acerca al liderato del meeting

La tarde del jueves 15 de enero se dio inicio a una nueva semana de reuniones en el Classic Meet del hipódromo de Santa Anita Park en Arcadia, California, donde se realizaron nueve carreras desde el mediodía de la costa oeste (4:00 de Vzla).

Santa Anita: Jaramillo gana dos y se acerca al liderato del meeting

La primera victoria de Emisael Jaramillo del jueves llegó en la séptima carrera, donde se disputó un Allowance Optional de $70.000 para ejemplares de cuatro años en adelante, donde triunfó con el purasangre Irish Royalty del entrenador Doug O´neill en un tiempo oficial de 1:08.1 para los 1.200 metros de la competencia en grama.

El ejemplar es un purasangre de seis años, producto del semental Grazen en Irish Winnie por Broken Vow, el cual llegó a seis triunfos en 20 presentaciones y consigue su primera victoria de 2026. Generó un dividendo de $13.20 a ganador, $4.20 el place y $3.20 el show.

El doblete lo alcanzaría en la novena carrera, en un Maiden Special de $70,000 donde ganaría con Strait Up Country, pensionado de Brendan Galvin en un tiempo de 1:36.0 para la milla de distancia, pagó un dividendo de $9.60 a ganador, $4.80 el place y $4.60 el show.

Strait Up Country, es un cuatroañero, producto de Smiling Tiger en Kadley, por Silent Name (JPN), el cual alcanza su primera fotografía en dos presentaciones como purasangre de carreras. Para este viernes, el jinete venezolano tiene dos compromisos de montas a realizar: primero en la segunda prueba, un Maiden Claiming de $35,000 con Jennys Wine Girl del trainer Richard Baltas y luego en la séptima carrera con Raging Waters, pensionado de Steve Knapp.