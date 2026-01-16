¿Quieres comprar un campeón canadiense de tres años por Internet? Mira aquí cómo hacerlo

Suscríbete a nuestros canales

El mes de enero además de significar el inicio del año hípico, también hay ventas de caballos de carrera. Diversas compañías ofrecen alternativas atractivas para inversionistas que buscan adquirir purasangres, ya sea para competir de inmediato en las pistas o para fortalecer sus planteles de cría.

Fasig-Tipton, prestigiosa casa de subastas, mantiene activas sus ventas digitales hasta el 20 de enero. A través de una plataforma de pujas online, los interesados pueden postular montos y adjudicarse ejemplares de calidad de forma remota.

Dresden Row: Un campeón disponible en el catálogo

Dentro de la oferta digital de enero, destaca el primer producto del catálogo: un ejemplar en edad de correr con un pedigrí y rendimiento llamativos.

Se trata de Dresden Row, galardonado con el Premio Sovereign en Canadá como Campeón de 3 años en 2024. Este hijo de Lord Nelson en Elle Special se encuentra actualmente en Shanthara Farm (Versailles, Kentucky). Los interesados pueden realizar ofertas por él hasta el 20 de enero a las 3:00 p.m. (Hora del Este).

Trayectoria y éxitos selectivos

La campaña de Dresden Row es sinónimo de consistencia, con una producción de $448,803. Su récord incluye:

Salidas: 16 actuaciones.

16 actuaciones. Resultados: 6 victorias, 5 segundos y 4 terceros.

6 victorias, 5 segundos y 4 terceros. Triunfos destacados (todos en Woodbine): Durham Cup Stakes (G3) Ontario Derby (G3) Autumn Stakes (G3)



¿Cuánto cuesta Dresden Row? Precio y condiciones

Al momento de redactar esta nota, Dresden Row acumulaba 17 pujas, con un último monto registrado de $75,000. Al ser el lote número uno del catálogo digital de Fasig-Tipton, es sumamente sencillo de localizar para los postores.

Fortalezas del ejemplar: Según la información publicada por la casa de subastas, Dresden Row destaca por: