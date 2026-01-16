Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el viernes 16 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Gulfstream Park sigue con su actividad este viernes 16 de diciembre con una cartelera bastante interesante, donde el Pick 6 aumentó su pote estimado a más de $117.000, después de no haber boleto único el jueves.

El Championship Meet 2025-2026, es la temporada de carreras más importante del recinto hípico del sur de Florida. Presentamos nuestros pronósticos con el dato clave de la jornada, para combinar y ganar.

Análisis de las carreras y picks para Gulfstream Park

La primera carrera será en 7 1/2 furlongs sobre pista de grama (1.500 metros), siendo una prueba de Reclamo por $20.000. A continuación, nuestras recomendaciones.

Primera Carrera | 7 1/2 furlongs (1.500m), grama (1:20 p.m. VEN)

Lights of Broadway (10): No sale por el puesto ideal, pero la monta de Irad Ortiz Jr. obliga a colocarlo como primer candidato.

Alley Oop Johnny (1): Batallador caballo que ahora estrena cuadra. Lleva de 13-3 en esta grama de Gulfstream Park y va bien montado.

Palace View (Ire) (4): Regresa a Florida después de haber tenido victoria y figuraciones en Woodbine. Es compañero de establo del 1

Picks en caso de cambiar de superficie la carrera (Off-Turf): 10-5-4

Segunda Carrera | 6 furlongs (1.200m), arena (1:50 p.m. VEN)

Final Payment (9): Corriendo cerca de la punta con Ortiz Jr., es un rival de mucha consideración que buscará romper el maiden.

Vino’s Valentine (2): Aventajado por las 7 Libras de descargo, pudiera surgir desde el medio del grupo para descontar y ganar.

Lumber Legacy (5): Cuidado con este que baja de distancia y estrena cuadra. Reaparece en forma con tremendo trabajo en 1.000 metros con 1:01.2.

Tercera Carrera | 1 milla 70 yardas (1.664m), tapeta (2:20 p.m. VEN)

Bless America (3): Cuando Carlos David presenta en una carrera de arena sintética, no hay que olvidarlo. Le coloca gríngolas (blinkers) y la monta de Sáez.

Dime Papi (7): A Mario Gutiérrez le ha ido muy bien en este Championship Meet. Repite la monta y va en una prueba de similar condición a su anterior.

Las Olas (4): Es otra de las incansables que hace vida en Gulfstream Park. Intentará ganar su primera carrera. Ideal para las jugadas exóticas.

Cuarta Carrera | 6 furlongs (1.200m), arena (2:50 p.m. VEN)

Rocketeer (1): Es la segunda actuación que tendrá en Florida este entrenado por Saffie Joseph Jr., el cual debería responder al favoritismo que se le otorga. En la anterior se desgastó en una pelea inútil que lo perjudicó. Ahora con mejor condición y un briseo de 36.1 para 600 metros en Palm Meadows, debe imponerse.



Quinta Carrera | 5 furlongs (1.000m), grama (3:20 p.m. VEN)

Pearl of Pearl (4) : Debuta con el entrenamiento de José Francisco D’Angelo, que es bien efectivo con sus pensionados por primera vez en el césped.

Copacabana (2): Pletcher le da a Gaffalione en esta hija de Not This Time, buscando imponerse desde el inicio, por lo corto del recorrido.

Black Cherry (1): Con los colores internacionales del Wathnan Racing, trabajó extraordinario volando en Payson Park: 600 en 37.1. Monta Junior, entrena Mott.

Picks en caso de cambiar de superficie la carrera (Off-Turf): 6-8-2

Sexta Carrera | 5 furlongs (1.000m), tapeta (3:50 p.m. VEN)

Santal (6): Mostró gran evolución de la mano de Mario Gutiérrez, que lo repite en el sillín. Ha ganado dos veces en esa superficie de Gulfstream Park.

River of Time (4): Ahora en el establo de Joe Orseno, luce peligroso. En Gulfstream Park le ha ido muy bien, actuando cuatro veces para dos victorias.

Feeling Macho (3): La velocidad es su arma principal. Aunque cambia de superficie, tiene como hacerlo bien. No lo subestimen.

Séptima Carrera | 7 furlongs (1.400m), arena (4:20 p.m. VEN)

Worth Considering (3): Ahora en un reclamo de menos precio, esta pensionada de Carlos David tiene las credenciales para triunfar nuevamente. Por ello, le da la oportunidad a Miguelito Vásquez. En la pasada, corrió sin oposición en la delantera y, aunque parecía que no iba a llegar a la milla, triunfó de manera cómoda. Es el dato clave para este viernes 16 de enero.

Octava Carrera | 7 1/2 furlongs (1.500m), grama (4:50 p.m. VEN)

Quereme Pass (Arg) (2): Regresa este caballo del establo de José Francisco D’Angelo que en su última, ganó en el difícil circuito de Kentucky Downs.

Bite and Strike (6): Este puede ser el momento del tordillo que, amparado en la campaña que ha tenido en los hipódromos de Kentucky, tiene como triunfar.

Cruise the Nile (7): Rompió el maiden en buena forma. No debería tener problemas por la distancia. Jorge Ruiz lo conducirá por tercera vez.

Picks en caso de cambiar de superficie la carrera (Off-Turf): 2-11-1

Novena Carrera | 1 1/16 millas (1.700m), arena (5:20 p.m. VEN)

Batten Down (1): Junior Alvarado pudiera aprovechar el puesto para llevar a su caballo a la punta, pues ya lo conoce a la perfección.

Digital Ops (3): Otro que regresa y estuvo poniéndose a tono en Palm Meadows, de la mano de Saffie Joseph Jr.

Freedom Road (7): Caballo que está invicto en Gulfstream Park y en la distancia le ha ido bien. Sorpresa en puerta.

Décima Carrera | 1 milla (1.600m), grama (5:50 p.m. VEN)