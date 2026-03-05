Finalissima 2026: UEFA rompe el silencio sobre el cambio de sede

Suscríbete a nuestros canales

Las reuniones entre UEFA y CONMEBOL para definir el destino de la Finalissima se encuentran en un punto muerto. A pesar de los rumores que colocan a Madrid o Londres como posibles salvavidas, el organismo europeo confirmó a Qatar como el anfitrión oficial del evento.

La intención de los organizadores es aguantar el mayor tiempo posible esperando que la situación en Oriente Medio se regularice. Sin embargo, el hermetismo y la falta de una decisión definitiva este marzo de 2026 ha generado una ola de especulaciones sobre la seguridad del torneo.

UEFA Sobre la situación: "Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima, dada la situación en la región. Se están manteniendo conversaciones con los organizadores locales, que han realizado un enorme esfuerzo para que el partido sea un éxito. Se prevé que la decisión definitiva se tome a finales de la próxima semana".

CONMEBOL presiona para lograr un resultado positivo

El entorno de la CONMEBOL presiona por una sede que garantice la logística y seguridad necesaria para el espectáculo. Apoyan la opción de Madrid, con el Santiago Bernabéu y Londres, con Wembley; opciones naturales si finalmente se decide retirar la sede a la región qatarí.

La decisión final marcará el calendario internacional de este 2026. Los aficionados para el Argentina vs España esperan con ansias la confirmación de los boletos, pero el panorama actual sugiere que habrá que esperar para conocer donde se llevará a cabo el enfrentamiento.

¿Cuándo se jugará la Finalissima entre Argentina vs España?

La Finalissima que enfrenta al campeón de la Copa América vs Campeón Europeo se llevará a cabo de manera oficial el próximo 27 de marzo. Aún falta por confirmar por los problemas de Medio Oriente a nivel geopolítico. Sin embargo, a falta de cambio se llevará a cabo en esa fecha.

Argentina vs España disputarán el encuentro en el Estadio Lusail, Doha, Qatar. El mismo escenario de la final de la Copa del Mundo 2022 que vio a los argentinos levantar su tercer título mundial. Este duelo marca la cuenta atrás del próximo Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.