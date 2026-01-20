Tomen nota: Estas son las montas selectivas de Junior Alvarado el día de la Pegasus World Cup

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los jockeys que viene de tener un 2025 pletórico es el venezolano Junior Alvarado, quien viene de ganar el Kentucky Derby, el Belmont Stakes y el Travers Stakes, con el ejemplar Sovereignty, y cerró con una Breeders’ Cup gracias a la yegua Scylla el pasado mes de noviembre.

Junior Alvarado: Pegasus World Cup, montas, Gulfstream Park

El jockey venezolano tiene una agenda de nueve compromisos de montas para la tarde del sábado, de las cuales, seis son Stakes, y el primero de ellos, será en la quinta carrera donde se disputará el Christophe Clement Stakes (G3), donde montará a Alluring Angel (GB), en 1 1/2 millas (2,400 metros) en grama.

Luego en la octava prueba del sábado, será el turno del Fred W. Hooper Stakes GIII, donde el venezolano conducirá a uno de los favoritos de la tarde, Knightsbridge (KY), en una prueba de 1.600 metros en arena por un premio de $175.000.

En la décima carrera, se disputará una nueva edición de la Pegasus World Cup Filly and Mare Turf Invitational (G2), en distancia de 1,700 metros sobre grama, donde Alvarado llevará las riendas de Destino d’Oro del trainer Brad Cox, en otra competencia de grama.

Seguidamente, en la undécima de la jornada, será el turno del Inside Information Stakes (G2), en una distancia de 1,400 metros en arena, donde Alvarado, se subirá a la silla de Grand Job, del establo de Bill Mott.

A continuación, se correrá la Pegasus World Cup Turf Invitational (G1), en la cual, el jockey venezolano buscará ganar la prueba que entrega $1 millón en premios con Fort Washington, pensionado de Claude "Shug" McGaughey, en una carrera de 1,800 metros en grama. Fort Washington ganó en 2025 el reputado Arlington Million (G1T) en Colonial Downs.

Para cerrar, en la décimotercera de la tarde del sábado se disputará la décima edición de la Pegasus World Cup (G1), de $3 millones de dólares en distancia de 1,800 metros, Junior Alvarado montará al cuatroañero Poster, entrenado por Eoin Harty que defenderá los colores de Godolphin.

Debemos recordar que el jockey venezolano ya sabe lo que es ganar la Pegasus, al haberla conseguido con el ejemplar Art Collector en la edición del 2023.