Turfway Park anuncia cancelación de sus carreras viernes y sábado por esta causa

A través de un comunicado publicado este jueves 22 de enero, el Hipódromo de Turfway Park anuncia que, las jornadas de viernes 23 y sábado 24, no se celebrarán. El recinto hípico está situado en la localidad de Florence, Kentucky.

Las carreras pautadas para el jueves sí se harán, con hora de salida de la primera competencia a las 5:55 p.m (Hora del Este)/6:55 p.m (Hora de Venezuela). Sin embargo, una alerta del Servicio Nacional Meteorológico, impulsó a las autoridades a tomar la decisión.

El clima tampoco perdona a Turfway Park

De acuerdo a los reportes del clima, se estima que para esos días de viernes y sábado, las temperaturas bajen y lleguen hasta un dígito, lo cual hace imposible que se puedan celebrar carreras de caballos. Las probabilidades de altas acumulaciones de nieve para el fin de semana, está dentro de ese panorama.

En el mismo comunicado, se señala que las competencias canceladas de viernes y sábado se ofrecerán como carreras extras en las siguientes jornadas. Allí también se incluye el Wishing Well Stakes de $125,000 que estaba programado como la octava del sábado a 6 1/2 furlongs (1,300 metros).

Los líderes del frío escenario

El salvadoreño Walter Rodríguez está al frente de la estadística de jinetes. Con 16 triunfos y más de $696,000 en premios, domina por tres carreras al brasileño Luan Machado y tercero va el peruano Fernando De La Cruz con 10 primeros.

Por el lado de los entrenadores, Kelsey Danner está en la primera posición con 7 victorias, escoltado por Michael Maker con 6 y en el tercero hay empate con Brad Cox y Eric Foster, los cuales tienen 5 éxitos por lado.