¡Está listo para dar la sorpresa!: Este animal sureño podría ser el primer invasor en ganar la Pegasus World Cup Invitational (G1)

Una inscripción espectacular fue formada para la décima edición del Pegasus World Cup Invitational Stakes de Grado 1 y $3 millones del 24 de enero en Gulfstream Park, liderado por el ganador de Pegasus 2025 White Abarrio y el ganador de Big Ass Fans Breeders' Cup Dirt Mile 2024 Full Serrano.

Antes de cambiar el nombre a la Pegasus World Cup Invitational (G1), hace nueve años, este evento se denominaba Donn Handicap Stakes (G1), desde 1976 hasta el 2016 se corrió ininterrumpidamente. A partir del 2017 con la victoria de Arrogate, se corre con el nombre actual.

Gulfstream Park: Full Serrano listo para hacer historia

El pasado fin de semana el argentino Full Serrano, flamante ganador de la Breeders' Cup Dirt Mile 2024, llega a este evento con seis participaciones en Estados Unidos, luego de realizar campaña en el hipódromo argentinos San Isidro y Palermo.

Full Serrano, viene de ocupar un quinto lugar en la prueba que lo consagró en el 2024, con un quinto lugar en la pizarra. Este hijo de Full Mast, de seis años cuanta con siete victorias y producción de $936.423.

El entrenado por John Sadler, viene de ejercitar el pasado fin de semana 1.000 metros en 59.80 calificado como el sexto más rápido de 53 realizado en la distancia.