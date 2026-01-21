¿A quién apostar? La tendencia histórica favorece a los ejemplares de esta edad en la Pegasus World Cup

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Gulfstream Park celebrará este sábado la décima edición de la Pegasus World Cup (Gr. I). Con una bolsa de 3 millones de dólares, la prueba no solo representa la gloria financiera, sino que otorga un pase directo a la Breeders’ Cup Classic que se disputará el próximo octubre en Keeneland, Kentucky.

El dominio de los cuatroañeros

Desde que se inauguró la "era Pegasus" en 2017 —marcada por el triunfo del tordillo Arrogate con Mike Smith—, se ha mantenido un patrón claro en el círculo de ganadores. En las nueve ediciones disputadas hasta la fecha, la madurez y potencia de los ejemplares de cuatro años ha sido el factor determinante.

De los nueve ganadores históricos, cuatro han logrado la hazaña a los cuatro años de edad:

Arrogate (2017): Abrió la senda con un récord de pista aún vigente: 1:46.83.

Mucho Gusto (2020): Bajo la preparación de Bob Baffert y la monta de Irad Ortiz Jr., agenció un tiempo de 1:48.85.

Life Is Good (2022): Le dio a Irad Ortiz Jr. su segundo triunfo en la prueba, esta vez junto a Todd Pletcher, deteniendo el crono en 1:48.91.

National Treasure (2024): El pupilo de Baffert, conducido por Flavien Prat, se convirtió en el cuartoañero más reciente en alzar la copa con un tiempo de 1:50.51.

Favoritos de cuatro años para la edición 2026

La tendencia parece destinada a repetirse este sábado 24 de enero, ya que los principales aspirantes al título pertenecen a esta generación. El gran favorito de la contienda, Disco Time (con la monta de Flavien Prat y entrenamiento de Brad Cox), intentará ratificar la hegemonía de los cuatroañeros.

A él se suman otros rivales de peso con la misma edad: Madaket Road (M. Smith / B. Baffert), Tappan Street (Luis Sáez / B. Cox) y Poster (J. Alvarado / W. Mott). Incluso la posible sorpresa de la jornada, Brotha Kenny, presentado por el venezolano José Francisco D’Angelo y conducido por Javier Castellano, también compite con el privilegiado aval de los cuatro años.