¡Se juega el invicto! Disco Time, el primer favorito de la Pegasus World Cup Invitational (G1) ejercitó fenomenal

El Pegasus Day es una de las principales carreras del calendario purasangre que es celebrada en el Championship Meet que se corre en Gulfstream Park. Con un total de siete carreras de stakes de grado, entre 10 de ellas con premios superiores a $5.5 millones.

La Pegasus World Cup 2026, tendrá como fuerte rival al ejemplar Disco Time, un hijo de Not This Times, que entrena Brad Cox, que llega invicto a esta contienda con cinco victorias, entre ellas el Lecomte Stakes (G3).

Gulfstream Park: Disco Time está de vuelta

El hijo de Not This Time, Disco Time, luego de ganar el Lecomte Stakes (G3), la pasada temporada, carrera incluida en la Ruta al Kentucky Derby, sufrió una lesión que lo alejó de toda competición hasta septiembre, cuando el entrenado por Brad Cox, propiedad de Juddmonte, reapareció en plan estelar para ganar el St. Louis Derby en Fairmount Park, y dos meses después el Dwyer Stakes en Aqueduct, New York, con un Beyer de 112.

Disco Time, ahora de cuatro años, llega a la Pegasus World Cup Invitational (G1), con cuatro ejercicios solventes, todos realizados en Payson Park Training Center para la cuadra de Brad Cox.

26/12: 800 en 49 calificado 1/3

2/1: 1000 en 1:01.00 calificado 1/5

9/1: 1000 en 1:01.40 calificado 1/5

17/1: 1000 en 1;01.80 calificado 2/16