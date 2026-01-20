Rumbo al Kentucky Derby: Devon Island de Godolphin encabeza la lista de la UAE 2000 Guineas en Meydan

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 23 de enero, el hipódromo de Meydan presentará otra tanda de carreras que forma parte del Carnaval de carreras de Dubái, El denominado "Fashion Friday”, tendrá nueve competencias con varios stakes de grado. Entre ellas y las más importantes está el reconocido Al Maktoum Challenge (G1) y el Jebel Hatta (G1).

Además, la jornada incluye, las UAE 2000 Guineas (G3) va en la cuarta prueba de la noche y está reservada para ejemplares de tres años en recorrido de 1.600 metros y una premiación $200,000, que forma parte del calendario de eliminatorias al Kentucky Derby (G1) que otorga 20-10-6-4 y 2 a los primeros cinco lugares. Devon Island del Godolphin, encabeza la lista de 18 participantes.

Kentucky Derby: Rumbo a las Rosas esta semana con las UAE 2000 Guineas (G3)

La programación de este viernes en Meydan, también incluye las UAE 2000 Guineas (G3) que forma parte de las pruebas puntuables para el Kentucky Derby (G1), la carrera de caballos más importante de América.

Las UAE 2000 Guineas (G3) es la primera de tres pruebas que otorgan puntuación en la Ruta Euro/Medio Oriente, al Kentucky Derby. Devon Island, que pertenece a Godolphin, llega a esta carrera con dos victorias consecutivas en tres actuaciones en este mismo circuito de Meydan.

El hijo de Practical Joke, debutó segundo en septiembre en Kempton Park, Inglaterra, con la monta de William Buick y su preparador actual Charlie Appleby. Luego finalizó su campaña de dos años con victorias consecutivas.

Las próximas clasificatorias en Meydan, será la Dubai Road to the Kentucky Derby Stakes, el 20 de febrero, y cierra con el UAE Derby (G2), que es la única prueba de 100 puntos al ganador en la Ruta Euro/Medio Oriente.

Nómina UAE 2000 Guineas (G3), 1.600 metros con premios de $200,000 en pista de arena (ejemplar-jinete-entrenador):