¡Ahora sí!: White Abarrio con Irad Ortiz Jr., ejercitó finito para la Pegasus World Cup G1 de 3 millones de dólares

Todo listo para la décima edición de la Pegasus Worlds Cup Invitational (G1) con una bolsa importante de $3.000.000 en premios a repartir este sábado en el hipódromo de Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach, Florida.

White Abarrio, campeón defensor de esta prueba, regresa ante once rivales para esta importante competición que a partir de este año entra en la Series Challenge Breeders’ Cup: “Si ganas, estás adentro”.

Gulfstream Park: White Abarrio con Irad Ortiz Jr., trabajó la media milla

Una semana antes, el entrenado por Saffie Joseph Jr., White Abarrio, había trabajado con el galopador de la cuadra, debido a que Irad para ese día presentó síntomas gripales, dolencias que le impidieron montar en esa jornada hípica en Gulfstream Park.

No obstante, White Abarrio retomó su trabajo con su jinete habitual Irad Ortiz Jr. este domingo a la par del ejemplar R Morning Brew, también de la cuadra de Saffie Joseph Jr. White Abarrio trabajó 800 metros en 51.86 muy cómodo, registro calificado como el 83 más rápido de 86 realizados en la jornada.

Esto fue un trabajo de mantenimiento, porque una semana anterior, como describimos al comienzo, ejercitó más fuerte: 800 en 47.88, siendo el quinto más veloz de 58 realizados el 11 de enero en Gulfstream Park.

White Abarrio, hijo de Race Day, llega a esta carrera con diez victorias, que incluye el triunfo de la pasada temporada en este evento. Para este año, tendrá fuertes rivales en el invicto Disco Time, Full Serrano, Skippylongstocking y Tappan Street, ejemplares que durante la pasada zafra fueron celebridades con triunfos selectivos.