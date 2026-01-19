Celebración en la cúspide: Nace el primer hijo del campeón de la Saudi Cup montado por Junior Alvarado

Suscríbete a nuestros canales

A través de una publicación de Paulik Report, se pudo conocer el nacimiento del primer hijo del ganador de Grado 1, Señor Buscador, que nació en la misma granja de su progenitor, en el Shawhan Place.

El primer vástago del ejemplar Señor Buscador es hijo de la yegua Oriole por Medaglia d’Oro, quien es hija de la ganadora de múltiples stakes, Free as a Bird por Hard Spun.

La directora de Ventas de Shawhan Place, Courtney Schneider, dijo: "Es realmente un momento de círculo completo para todos nosotros aquí en Shawhan Place. Parimos y criamos a Señor Buscador, así como a todos sus hermanos aquí. Este potro tiene una gran cadera y hombro, al igual que su padre. Es tenaz con una actitud positiva y una buena mente. Estamos esperando varios potros más de Senor Buscador esta primavera y estamos ansiosamente esperando su llegada".

Señor Buscador, criado por Joe R. Peacock Sr. y Joe R. Peacock Jr., consiguió una victoria en la Saudi Cup (G1) con la monta del jinete venezolano Junior Alvarado, que marcó la cúspide de su ilustre carrera, con siete triunfos en 23 carreras y ganancias cercanas a los 13 millones de dólares. Señor Buscador, se ofrece con un precio de 7.500 dólares.