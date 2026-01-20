Acá te lo decimos: ¿Cuándo, a qué hora y por dónde serán anunciados los ganadores a los Premios Eclipse Awards 2025?

Suscríbete a nuestros canales

La Asociación Nacional de Carreras de Pura Sangre (NTRA), la Asociación Nacional de Escritores y Locutores Hípicos (NTWAB) y Daily Racing Form anunciaron hoy que FanDuel TV televisará el anuncio en vivo de los finalistas de los Resolute Racing Eclipse Award 2025

Un reconocimiento de alta envestidura

Los Eclipse Awards , que reconocen la excelencia en las carreras de pura sangre, son votados por la NTRA, representada por los oficiales de carreras de los hipódromos miembros y el personal de campo de Equibase, NTWAB y Daily Racing Form, y son producidos por la NTRA. El anuncio de los finalistas de los Eclipse Awards en FanDuel TV está patrocinado por John Deere, el Jockey Club y la NTRA.

La edición 55 de este importante galardón, será en las instalaciones de The Breakers Palm Beach, Florida, este jueves 22 de enero de 2026.

La ceremonia será copresentada por Britney Eurton y Lindsay Czarniak, mientras que la reconocida comentarista y handicapper Caton Bredar será nuevamente la presentadora. La velada culminará con el anuncio del Caballo del Año 2025. Los finalistas en la categoría de Caballo del Año también se anunciarán esa misma noche.

¿A qué hora comienza la entrega?

Los Eclipse Awards comenzarán a las 8:00 de la noche, hora de Venezuela y la ceremonia será llevada por la Televisión a través de FanDuel Tv y Racetrack Television Network (RTN). De manera digital, las siguientes páginas tendrán el streaming del evento: NTRA.com, americasbestracing.net, bloodhorse.com, DRF.com, equibase.com, thoroughbreddailynews.com y el canal de Youtube de la NTRA.

Eclipse Awards: venezolanos ganadores

Sólo dos jinetes venezolanos han podido alzar dicho galardón como los mejores jinetes profesionales en USA. El primero en hacerlo fue Ramón Alfredo Domínguez en los años 2010, 2011 y 2012, seguido por Javier Castellano en el año 2013, 2014, 2015 y 2016.