¡Mucha atención! No habrá carreras en la presente temporada en este hipódromo en Estados Unidos

El portal web del hipódromo de Ruidoso Downs en horas de la noche de este lunes 19 de enero, anunció la cancelación oficial de la temporada de carreras de 2026 debido a las inundaciones que ocurrieron en años anteriores.

Según una publicación en redes sociales, la pista no puede protegerse de futuras inundaciones. Funcionarios del hipódromo y la alcaldesa de Ruidoso, Lynn Crawford, colaboraron con las autoridades estatales, pero no lograron encontrar una solución para proteger la pista.

Una empresa de ingeniería determinó que la pista enfrenta riesgos de inundaciones graves y constantes.

Hipódromos cercanos suplirán la ausencia

Según el portal, indicó que el calendario de carreras se llevará a cabo en Albuquerque Downs, la Venta de Caballos de Raza NM 2026 y la Venta Super Selecta se celebrará en el pabellón de Ventas de Ruidoso Downs en sus horarios habituales.

Las autoridades de Ruidoso Downs, ubicado en el Condado de Lincoln, en New Mexico, aseguran junto al alcalde Crawford dijo que él, la comunidad y los funcionarios, están decididos a organizar carreras en 2027.

De igual manera se está coordinando los esfuerzos de recuperación, identificando fuentes de financiación y desarrollando un cronograma ajustado para garantizar que todas las reparaciones necesarias se completen mucho antes del Día de los Caídos de 2027, declaró Crawford en un comunicado.