Adiós a Louis Romanet: una vida dedicada a la excelencia y pasión por el turf mundial

Este jueves 5 de marzo, el mundo del turf recibió una triste noticia. Louis Romanet, quien dedicara su vida íntegramente a las carreras de caballos, falleció a los 78 años de edad. Fue presidente de la Federación Internacional de Autoridades Hípicas (IFHA) durante más de 25 años.

Proveniente de una dinastía que dirigió los destinos de la hípica en Francia por más de un siglo, Romanet fue reconocido globalmente como la autoridad máxima de la Federación desde su creación en 1994 hasta el año 2021.

El legado de Louis Romanet

Desde muy joven, Romanet sirvió al hipismo, su mayor pasión. Impulsó el trabajo de numerosas organizaciones y promovió el modelo francés en la escena internacional. Fue un experto con un conocimiento profundo de las dimensiones deportivas, económicas, sociales y políticas que integran esta industria.

France Galop, la entidad que administra los hipódromos franceses, fue el hogar de la familia Romanet. En 2007, se desempeñó como directivo de dicha organización, donde su aporte para modernizar la industria en el país europeo tuvo una resonancia significativa.

Bajo su gestión nació la alianza con la casa relojera Longines, patrocinador que transformó el alcance del hipismo. Esta unión derivó en la creación de los premios Longines al Mejor Caballo, Mejor Jinete y Mejor Carrera del Mundo. Adicionalmente, fue el puente clave para que la marca patrocinara el Gran Premio Latinoamericano.

Su trayectoria fue honrada no solo por la comunidad hípica, sino también por diversos gobiernos. En 2009, fue nombrado Oficial de la Legión de Honor en Francia. Además, recibió la Medalla de Oro del Jockey Club de Estados Unidos, el Sovereign Award de Canadá, la Medalla de Oro del Directorio de Carreras en Alemania y la Orden del Sol Naciente en Japón.