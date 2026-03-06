El ajuste de este ejemplar es como para repetir victoria en La Rinconada

Este domingo sigue la acción en el hipódromo La Rinconada, y la reunión 11 de este 08 de marzo del 2026 viene con una interesante programación pareja, de diez carreras de caballos con la disputa de dos pruebas selectivas en el ciclo no válido para la tarde dominical caraqueña.
En el juego del 5y6 nacional, está programada la segunda válida para salir a las 3:35 de la tarde, cuenta con 10 ejemplares inscritos, caballos de seis y más años, ganadoras de 3, 4 y 5, que van a correr 1.200 metros de distancia con un premio adicional especial de 30.420$ para el ganador.
El preparado por César Cachazo, Don Thiago parte en esta ocasión como uno de los favoritos para el juego del 5y6 de este domingo. El hijo de Messner en Heavenly Prize, viene de ganar específicamente el 15 de febrero del presente año con ventaja de cinco cuerpos y un cuarto. Dicho ejemplar acumula un total de 23 participaciones en pruebas públicas con cuatro triunfos.
En esta ocasión el jinete será José Alejandro Rivero es quien va hacer yunta con Cachazo y causalmente es la primera vez que están junto en un ejemplar este año en pro de la Victoria.
Trabajo Destacado
En su más reciente ajuste, la División de tomatiempos del INH en su reporte del 04 de marzo del 20264 bajo una pista normal fue de: 16,2 29,4 43,1 (600MTS) (EP) 2da vuelta, recta de enfrente, contenido con remate de 13,2 con el mismo José Alejandro Rivero.
Enemigos de la carrera: 1.200 metros R11
- Calgary: Viene de ganar muy bien y puede repetir, este pupilo de Marquez parece estar de vuelta para sacar provecho en estos lotes.
- Huracán Jesús: Este ejemplar es temible porque de presentarse fuerte pelea inicial será el que más corra en los metros finales, Aunque corre seguido este se enfrentó a ejemplares muy superiores que es imposible no indicarlo aquí y más por el descargo de cuatro kilos.