Princess Warrior a prueba: Los datos detrás de la gran favorita del Clásico Ana María Freudman (GIII)

Suscríbete a nuestros canales

La atmósfera en el óvalo de Coche vibra con una intensidad especial. Tanto en los alrededores como en el corazón de la arena, la expectativa crece ante el inicio de una cartelera de diez competencias. El espectáculo central de la tarde reside en dos pruebas selectivas de Grado III, ambas en un recorrido de 1.300 metros, que congregarán a lo más selecto del hipismo nacional.

El Clásico “Ana María Freudman”: Duelo de potrancas

La atención de los aficionados se concentra en el Clásico “Ana María Freudman”. En esta edición, ocho yeguas una mezcla de ejemplares nacionales e importados saltarán a la pista en busca de la gloria y de una bolsa especial de $130.000.

Entre las aspirantes destaca una figura por encima del resto: Princess Warrior. La potra castaña de tres años partirá por el puesto de pista número seis con una misión clara: mantener su invicto. Hasta la fecha, la pupila del Stud “8A” cuenta sus salidas por victorias, tres triunfos que además poseen el sello de calidad selectiva bajo la conducción del jinete Yoelbis González.

El retorno de la invicta

Tras una ausencia de 140 días, la hija de The Great War en Gladiadora regresa al ruedo en plenitud de condiciones. Su camino hacia esta carrera no estuvo exento de obstáculos; la potra superó problemas de salud específicamente una lesión de cañera que hoy forman parte del pasado. Este éxito clínico es el resultado directo de la labor de su entrenador, Luis Peraza, y de su equipo de cuadra, quienes devolvieron a la yegua al tope de su rendimiento.

Los números de Luis Peraza

El preparador Luis Peraza llega a este compromiso con estadísticas sólidas en la actual temporada. Sus números reflejan una efectividad del 42% en cuanto a ejemplares que finalizan en los tres primeros lugares del marcador. En su historial reciente acumula:

4 triunfos.

6 segundos puestos.

4 terceros puestos.

No obstante, existe un dato para el análisis de los apostadores: Peraza ostenta un 11% de efectividad (4 victorias en 38 intentos) con ejemplares que regresan a la acción tras un periodo de inactividad, como es el caso de Princess Warrior. Y otro hecho es que de ganar este seria la primera vez que el trainer se llevaría el trofeo de dicha prueba.

Favoritismo y condición física: No Válida

Princess Warrior no solo lidera el rating de su generación por su condición de invicta, sino que su evolución en cada salida es notable. Hace apenas dos semanas, la castaña completó un ejercicio extraordinario que confirmó su excelente estado de forma. La comunidad hípica aguarda ahora para confirmar si la clase de esta potra se impondrá una vez más frente a un lote que exigirá su máximo esfuerzo desde el momento de la partida.