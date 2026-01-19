Rumbo al Kentucky Derby: Este vienes se corre “El Fashion Friday” en el hipódromo de Meydan con la disputa de las UAE 2000 Guineas (G3)

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 23 de enero, el hipódromo de Meydan presentará otra tanda de carreras que forma parte del Carnaval de carreras de Dubái, “El Fashion Friday”, tendrá nueve competencias con varios stakes de grado. Entre ellas y las más importantes serán el Al Maktoum Challenge (G1) y el Jebel Hatta (G1).

Además, la jornada incluye, las UAE 2000 Guineas (G3) va en la cuarta prueba de la noche y está reservada para ejemplares de tres años en recorrido de 1.600 metros y una premiación de 700.000 Dírham (US$200.000), que forma parte del calendario de eliminatorias al Kentucky Derby (G1) que otorga 20-10-6-4 y 2 a los primeros cinco lugares.

Kentucky Derby: Rumbo a las Rosas esta semana con las UAE 2000 Guineas (G3)

La programación de este viernes en el hipódromo de Meydan, consta de nueve carreras, que incluyó las UAE 2000 Guineas (G3) que forma parte de las pruebas clasificatorias para el Kentucky Derby (G1) la prueba más importante en Estados Unidos y emblemática el turf mundial.

Esta competencia reparte puntos a los cinco primeros lugares a una escala de 20-10-6-4 y 2. Las UAE 2000 Guineas (G3) será a una distancia de una milla en pista de arena. Para el cierre de esta edición aún no se han presentado la nómina de inscritos para este importante evento que marca la primera de tres carreras que otorgan puntuación en la Ruta Euro/Medio Oriente, al Kentucky Derbby.

Luego de Las UAE 2000 Guineas (G3), la segunda prueba clasificatoria en el hipódromo de Meydan, será la Dubai Road to the Kentucky Derby Stakes, el 20 de febrero, con una escalar igual de 20-10-6-4 y 2 a los cinco primeros lugares.

La tercera y última competición reservada para Emiratos Árabes, será la noche de cierre del Festival de Dubái, en la Copa del Mundial de Dubái, con el UAE Derby (G2), que es la única carrera de 100 puntos en la Ruta Euro/Medio Oriente hacia el Derby de Kentucky, el 28 de marzo.