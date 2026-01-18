Así quedaron los resultados de las carreras de La Rinconada 18-01-2026

Este domingo 18 de enero del 2026 se corrió la segunda jornada de la temporada en el hipódromo La Rinconada, la cual contó con una programación de 10 competencias, entre ellos: La edición 50 del Clásico Andrés Bello (GII) con la victoria de Forever Beatriz y la edición número 77 del Clásico Inauguración Francisco de Miranda (GII) con el triunfo del potro Banderas.
El entrenador Fernando Parilli Tota fue el más destacado con un total de tres victorias por intermedio de: Noqueador en la segunda válida, Baco en la tercera válida y Orolinda en la carrera de los acumulados del 5y6 Nacional.
Pese a que la distribución de victorias fue equitativa entre los jinetes, el protagonismo selectivo se concentró en dos nombres. Hemirxon Medina sobresalió en la división de potras, al llevar al éxito a Forever Beatriz en los 1.400 metros del recorrido del Clásico Andrés Bello (GII). Por su parte, Johan Aranguren reclamó su espacio en el recinto de ganadores tras imponerse con el tresañero Banderas en el Clásico Inauguración Francisco de Miranda.
Monto Sellado: 5y6 Reunión 02 La Rinconada
Asimismo, en la segunda reunión del primer meeting en el óvalo de Coche, el juego del 5y6 recolectó un nuevo monto sellado de Bs. 203.039.480,00, de los cuales, Bs. 28.425.527,20 se repartieron entre los ganadores con cinco caballos acertados, y para los ganadores con los cuadros con seis ejemplares, se repartieron, Bs. 109.641.319,20.
A continuación mostramos los resultados completos de la reunión dominical en el óvalo caraqueño:
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 85.2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Princesa Fina (1)
|55
|Juan Pablo Paoloni.
|63,28
|2
|Above The Sky (6)
|53
|O. Medina.
|-
|3
|Nikitis (USA) (3)
|56
|R. Capriles.
|-
|4
|Princesa Julie (2)
|53
|J. Aranguren.
|-
|5
|La Barbie (4)
|53
|J.Lugo Jr.
|-
Entrenador: Humberto Correia Jr. Ganador: 63,28 Placés: 56,37 y 96,91. Exacta: 321,11. Trifecta: 270,66. Superfecta: 1.279,56.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Mahomes (3).
|51,5
|Félix Márquez.
|70,87
|2
|Canciller (1)
|51
|W. Véliz.
|-
|3
|El De Barrios (2)
|53
|J. Aray.
|-
|4
|Vision Shark (6)
|53
|Y. González.
|-
|5
|Forty Time (7)
|55
|F. Quevedo.
|-
Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 70,87 Placés: 60,77 y 98,15. Exacta: 234,83. Trifecta: 3.863,50. Superfecta: 17.144,24.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68.4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Caramel Love (6)
|53
|Jervis Alvarado.
|94,09
|2
|Star Plus (8)
|51
|O. Medina.
|-
|3
|Reina Caiman (7)
|53
|Y. Díaz.
|-
|4
|Loca Te Pones (4)
|51,5
|W. Véliz.
|-
|5
|Honey Time (5)
|53
|F. Quevedo.
|-
Entrenador: Yorvis Villamizar. Ganador: 94,09 Placés: 74,21 y 108,64. Exacta: 305,88. Trifecta: 1.861,27. Superfecta: 8.346,04.
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 88.2
L CLÁSICO ANDRÉS BELLO (GII)
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Forever Beatriz (2)
|53
|Hemirxon Medina.
|208,33
|2
|Bella del Cielo (4)
|53
|R. Capriles.
|-
|3
|Latina Parts (5)
|53
|J.P. Paoloni.
|-
|4
|Roma (3)
|53
|Fra. Velásquez.
|-
|5
|Torrestrella (USA) (1)
|56
|F. Quevedo.
|-
Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 208,33 Placés: 77,06 y 167,06. Exacta: 1.076,29. Trifecta: 696,48. Superfecta: 5.753,55.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Etna's Napper (USA) (2)
|53
|Oliver Medina.
|55,35
|2
|Waya Waya (5)
|54
|W. Véliz.
|-
|3
|Piemontesa (13)
|53
|J. Lugo Jr..
|-
|4
|Coffee Time (1)
|52
|K Aray.
|-
|5
|Elorza Princess (9)
|53
|H. Medina.
|-
Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 55,35 Placés: 67,29 y 55,00. Exacta: 142,96. Trifecta: 360,63. Superfecta: 3.496,37. Pool de 4: 1.903,81. Ret: 4, 6 y 14.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Noqueador (3)
|53,5
|Francisco Quevedo.
|291,58
|2
|Barbasco (2)
|53
|H. Medina.
|-
|3
|Odin (1)
|53
|R. Capriles.
|-
|4
|Ragnar (6)
|53
|R. Rondón.
|-
|5
|Qualitat (4)
|54
|J.A. Rivero
|-
Entrenador: Fernando Parilli Tota. Ganador: 291,58 Placés: 101,39 y 463,89. Exacta: 7.205,41. Trifecta: 37.046,27. No hubo Superfecta. Triple Apuesta: 2.003,67. No hubo Doble Perfecta.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Baco (10)
|54
|José Alejandro Rivero.
|69,85
|2
|Vida (3)
|57
|J. Aray.
|-
|3
|Tank Abbott (2)
|53
|Y. Díaz.
|-
|4
|Shakman (7)
|53
|D. Acosta.
|-
|5
|Master Shot (5)
|54
|R. Capriles.
|-
Entrenador: Fernando Parilli Tota. Ganador: 69,85 Placés: 60,86 y 106,68. Exacta: 184,39. Trifecta: 1.163,84. Superfecta: 2.663,90. Ret: 1 y 11.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68.3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Fantastic Shot (1)
|53
|Robert Capriles.
|279,64
|2
|Rompeparadigmas (2)
|53
|D. Dellan.
|-
|3
|Princesa Susej (3)
|55
|R. Rondón.
|-
|4
|Sweet Victory (4)
|55
|H Medina.
|-
|5
|Mi Goajira Adorada (10)
|55
|Jer. Alvarado.
|-
Entrenador: Rohendy Gámez. Ganador: 279,64 Placés: 155,89 y 98,15. Exacta: 1.088,57. Trifecta: 936,02. Superfecta: 7.905,03.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 85.4
LXXVII CLÁSICO INAUGURACIÓN FRANCISCO DE MIRANDA (GI)
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Banderas (11)
|53
|Johan Aranguren.
|771,61
|2
|Bunker (3)
|53
|J. Aray.
|-
|3
|Black Stone (8)
|53
|Y. González.
|-
|4
|Pontevechio (10)
|53
|Fel. Velásquez.
|-
|5
|Cibernético (USA) (1)
|58
|J.A. Rivero.
|-
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 771,61 Placés: 235,64 y 65,29. Exacta: 951,21. Trifecta: 4.912,88. No hubo Superfecta. Ret: 2 y 4.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 83
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Orolinda (1)
|54,5
|Jaime Lugo Jr.
|399,67
|2
|Miss Coco (3)
|52,5
|W. Véliz.
|-
|3
|Anasoli (7)
|53
|R. Capriles.
|-
|4
|Belleze (13)
|55
|Y. González.
|-
|5
|Vida Zofia (4)
|53
|H. Medina
|-
Entrenador: Fernando Parilli Tota. Ganador: 399,67 Placés: 149,57 y 190,58. Exacta: 3.491,28. Trifecta: 23.935,88. Superfecta: 24.614,77. Triple Apuesta: 35.217,61. Súper Pool de 4: 45.543,56. No hubo Doble Perfecta. 5y6 (2767) boletos con 5 que pagan Bs. 10.273,05 c/u. (140) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 783.153,66 c/u. Loto Hípico: 44.155,41. Ret: 5.