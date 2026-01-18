Forever Beatriz salió de perdedora en grande: Conquistó el Clásico Andrés Bello (GII) en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El calendario selectivo de la presente temporada rompió fuegos este domingo en el óvalo de Coche. La segunda reunión del año en el Instituto Nacional de Hipódromos tuvo su primer plato fuerte de la tarde tras la disputa del L Clásico Andrés Bello (GII), una vibrante competencia en trayecto de 1,400 metros que reunió a seis potrancas tresañeras de origen nacional e internacional.

La gran protagonista de la tarde fue Forever Beatriz. Bajo la preparación de Fernando Parilli Araujo y la conducción del jinete Hemirxon Medina, la potranca alcanzó una victoria de alto impacto. A pesar de su condición de perdedora frente a un lote selecto, la defensora del Stud Los Reptiliano mostró una notable evolución y se consolidó como la primera vencedora de jerarquía en la naciente campaña.

Crónica de una victoria estratégica: 1.400 metros Grado II

Desde el momento del salto inicial, la velocidad marcó el ritmo de la prueba. La tresañera Bella del Cielo tomó la punta y dominó los primeros 400 metros, con el asedio constante de Latina Parts. Los parciales de la carrera registraron un crono de 24.2 para el primer cuarto de milla. La puntera mantuvo su dominio hasta los 200 metros finales, punto donde cedió ante la presión de sus rivales.

En ese tramo decisivo, Forever Beatriz hizo su aparición por el centro de la cancha. A diferencia de sus actuaciones previas, la yegua aprovechó una excelente partida para colocarse en una posición expectante. Tras registrarse tiempos de 47.2 para los 800 metros y 74.0 para los 1,200, la pupila de Parilli Araujo lanzó un avance incontenible que le permitió cruzar la meta con una ventaja clara de un cuerpo y medio. El tiempo global del recorrido se detuvo en 88.2.

Primer triunfo con sabor a Clásico: La Rinconada

La victoria de este domingo posee un significado especial para las conexiones de Forever Beatriz, pues representa su primer éxito oficial luego de cinco presentaciones en el óvalo caraqueño. En su actuación más reciente, la potranca escoltó a las líderes desde el tercer lugar con el mismo Hemirxon Medina; sin embargo, en esta oportunidad, la combinación de una salida limpia y un remate efectivo le otorgó no solo el triunfo, sino los honores de la primera selectiva del año.

Genética y dividendos

La nueva ganadora clásica es una hija del semental Uncle Chuck en Pulsating por Pulpit, nacida y criada en el Haras Los Samanes Polo and Racing. Su triunfo en taquilla representó un excelente dividendo para sus seguidores: El boleto a ganador abonó Bs. 208,33, mientras que el pago por concepto de place fue de Bs. 77,06.

Con este resultado, la división de tresañeras en La Rinconada establece su primera jerarquía del 2026, a la espera de los próximos enfrentamientos que definirán el camino hacia la Triple Corona de hembras.