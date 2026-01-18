Estos son los retirados de la Reunión N°02 en La Rinconada 18-1-2026

Suscríbete a nuestros canales

La pasión hípica regresa al principal óvalo del país este domingo 18 de enero. El Hipódromo La Rinconada presenta su reunión número 02 de la temporada oficial 2026, con una atractiva cartelera de diez competencias que promete emociones de alto nivel y dividendos significativos para la afición.

Duelo de potrancas en el Clásico "Andrés Bello"

El ciclo de las pruebas no válidas tendrá como punto culminante la disputa del L Clásico "Andrés Bello" (Grado II). Esta importante selectiva medirá a las mejores potrancas de la generación, en un desafío que pondrá a prueba la precocidad y el talento de las ejemplares que aspiran a dominar el calendario clásico durante el presente año.

El 5y6 nacional se viste de gala: La Rinconada

La mayor expectativa de la tarde se concentra en el juego de las mayorías. A la altura de la quinta válida, se llevará a cabo la edición LXXVII del Clásico Inauguración "Francisco de Miranda" (Grado II). Esta carrera, una de las de mayor tradición en el hipismo venezolano, servirá como eje central del 5y6 nacional y atraerá el sellado masivo de los cuadros ante la posibilidad de jugosos dividendos.

La Rinconada: Retirados Caballos Jornada Selectiva

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), como es habitual cada domingo por la mañana, publica un último listado de siete ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

Los responsables del hipódromo trabajan arduamente para asegurar que todos los ejemplares estén en óptimas condiciones para participar, donde se prioriza siempre su salud y seguridad.

Los ejemplares retirados hasta los momentos en la reunión 02 son:

Carrera 5 #14 Essencial White por Inapetencia.

Carrera 5 #6 Chipis Time por Estado Febril.

Carrera 7 #1 Akas Team por Traumatismo miembro anterior Izquierdo.

Carrera 7 #11 Bravucón por Cólico.

Carrera 9 #2 Niño del Cielo por Fractura Extremidad distal radio derecho.

Carrera 9 #4 Mr. Bárbaro por Traumatismo Generalizado.

Carrera 10#5 Victory Rose por Estado Febril.