José Ortiz hace que Golden Tempo gane los 20 puntos del Lecomte Stakes en Fair Grounds

El hipódromo de Fair Grounds celebró una jornada especial este sábado 17 de enero, donde el evento central fuer el Lecomte Stakes (G3) de $250,000, carrera incluida dentro de la ruta al Kentucky Derby.

Golden Tempo, montado por el puerrtorriqueño José Ortiz para la cuadra de Cherie DeVaux, liquidó en los últimos metros la prueba, al correr por las líneas internas. El hijo de Curlin ganó los 20 puntos destinados al primer lugar, del cotejo celebrado a 1 1/16 millas (1,700 metros) sobre la pista de arena.

Invicto ahora en dos actuaciones

Golden Tempo tenía solo la carrera del debut, que fue el pasado 20 de diciembre en este escenario de Fair Grounds. Sin embargo, estuvo dentro de los favoritos del público, pues cerró 5-2 en la taquilla. Moviéndose desde los puestos de la retaguardia, Golden Tempo bajo el enérgico arreo de Ortiz, pudo posicionarse por los carriles internos para darle alcance a un sorpresivo Carson Street, el cual dominó desde la salida con Axel Concepción en el sillín, dejando tierra de por medio ante serios rivales que lo atacaron al final como Chip Honcho y Mesquite.

Literalmente está dentro de la carrera de las rosas

La victoria de Golden Tempo, propiedad de una histórica sociedad, la del Phipps Stable con el St Elias Stable, hace que pase de una vez a ocupar el segundo puesto en la tabla de puntuación. Con 20 unidades, se ganó el derecho de escoltar a Ted Noffey, el virtual campeón dosañero, que lidera con 40 puntos.

Golden Tempo, ahora de 2-2, dejó tiempo de 1:44.98 en la milla y dieciséis. La simpática y afamada entrenadora Cherie DeVaux, ahora tiene una esperanza en Golden Tempo para correr el Kentucky Derby. Pero antes, deberá superar otras pruebas que otorgan más puntos.

En la taquilla, Golden Tempo pagó $7.40, $4.20 y $3.40.