Veteranía en el "backfield": Flacco se queda en Cincinnati para respaldar a Burrow

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Los Cincinnati Bengals han movido ficha para asegurar la estabilidad de su ofensiva. Joe Flacco ha llegado a un acuerdo para regresar a la organización, donde desempeñará nuevamente el rol de mariscal de campo suplente detrás de la estrella del equipo, Joe Burrow.

Este movimiento garantiza a los Bengals una póliza de seguro de alto nivel, especialmente tras la experiencia de la campaña pasada, cuando la profundidad del equipo fue puesta a prueba ante las ausencias por lesión del titular.

Un relevo de confianza en Ohio

Flacco, quien llegó a Cincinnati en octubre de 2025 procedente de los Cleveland Browns mediante un traspaso, demostró ser una pieza valiosa durante su breve pero intensa participación. El veterano fue titular en seis partidos mientras Burrow se recuperaba de una lesión en el dedo del pie, y aunque su récord fue de una victoria y cinco derrotas, su impacto en el ritmo ofensivo fue notable.

A pesar de sus 41 años, Flacco mostró que aún conserva la potencia en su brazo. Durante sus aperturas con los Bengals, lanzó para al menos 200 yardas en cuatro de seis encuentros, logrando que la ofensiva de Cincinnati promediara más de 27 puntos por partido. Esta capacidad de mantener al equipo competitivo en el marcador es lo que ha convencido a la gerencia de mantenerlo en el roster para 2026.

Trayectoria de un veterano incansable

La carrera de Joe Flacco es una de las más longevas y resilientes de la NFL actual. Con 19 temporadas a sus espaldas, el mariscal de campo ha recorrido gran parte de la geografía de la liga. Es recordado principalmente por su etapa dorada con los Baltimore Ravens, donde se coronó como el Jugador Más Valioso (MVP) del Super Bowl XLVII tras la temporada 2012.

Desde entonces, su camino lo ha llevado por los Denver Broncos, New York Jets, Philadelphia Eagles, Cleveland Browns e Indianapolis Colts, antes de recalar finalmente en Cincinnati. Esta vasta experiencia en diversos sistemas ofensivos lo convierte en un mentor ideal para Burrow y en un brazo capaz de entrar al juego sin necesidad de un periodo de adaptación prolongado.

Los números de una carrera histórica

Al entrar en la temporada 2026, las estadísticas acumuladas de Flacco lo sitúan en una posición privilegiada entre los mariscales de campo activos. Ha sumado 48,176 yardas aéreas, con 272 pases de anotación frente a 172 intercepciones.

Su rendimiento en los momentos de mayor presión también está bien documentado. En postemporada, presume un récord de 10 victorias y 6 derrotas, con 3,530 yardas, 26 touchdowns y solo 12 intercepciones. Con estos números, los Bengals se aseguran no solo a un suplente, sino a un jugador que sabe lo que es ganar en enero, un factor que podría ser determinante si Cincinnati busca volver a la gloria del Super Bowl.