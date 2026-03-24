La joya de Wrigley Field se queda: Cubs ultiman la renovación de Crow-Armstrong

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Los Chicago Cubs están listos para blindar a la pieza central de su proyecto a largo plazo. Según un informe de Jeff Passan de ESPN, la organización y el jardinero central Pete Crow-Armstrong se encuentran en las etapas finales de una negociación para una extensión de contrato que mantendría al estelar jugador en la Ciudad de los Vientos por varios años.

Aunque los términos económicos y la duración exacta del acuerdo aún no han trascendido, el movimiento subraya la intención de la gerencia de construir alrededor de un talento generacional antes de que alcance sus años de arbitraje salarial.

Un 2025 de récords históricos

La urgencia de los Cubs por asegurar a Crow-Armstrong responde a su explosión ofensiva y defensiva durante la pasada campaña. El joven jardinero viene de una temporada de ensueño en la que registró 31 cuadrangulares y 35 bases robadas, números que le valieron su primera invitación al Juego de Estrellas y la distinción del Guante de Oro por su impecable cobertura en el jardín central.

Más allá de los premios, el pelotero inscribió su nombre en los libros de historia de la franquicia al convertirse en el primer jugador de los Cubs en lograr una temporada de 30-30-30 (30 jonrones, 30 dobles y 30 estafas), consolidándose como una de las amenazas más completas de toda la Liga Nacional.

El éxito de un intercambio estratégico

Crow-Armstrong, quien cumplirá 24 años este 25 de marzo, llegó a Chicago en julio de 2021 mediante un canje que hoy luce como uno de los más beneficiosos en la historia reciente del equipo. En aquel momento, los Cubs enviaron a los Mets de Nueva York al campocorto Javier Báez y al lanzador Trevor Williams a cambio del prospecto, quien entonces se recuperaba de una cirugía en el hombro.

Desde su debut en las Grandes Ligas en septiembre de 2023, su evolución ha sido constante. Aunque su promedio de bateo vitalicio se mantiene en .240, su capacidad para generar carreras (143 impulsadas) y su poder (41 vuelacercas totales) lo han convertido en el motor dinámico que el lineup de Wrigley Field necesitaba.

El rostro de la nueva era en Chicago

Con la temporada 2026 a punto de iniciar este jueves, asegurar a "PCA" envía un mensaje de estabilidad a la fanaticada. El jardinero no solo es un baluarte estadístico, sino también el líder emocional de una generación de relevo que busca devolver a los Cubs a la Serie Mundial.

De confirmarse el acuerdo en las próximas horas, los Cubs entrarán al Día Inaugural con la tranquilidad de haber retenido a su jugador más electrizante, garantizando que el emblemático jardín central de Chicago tenga dueño por mucho tiempo.