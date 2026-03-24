Suspenden evento musical por tensiones: Shakira y los Jonas Bothers entre los afectados

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El Offlimits Music Festival en Abu Dabi, uno de los eventos más esperados de la temporada que cuenta con la participación estelar de Shakira y los Jonas Brothers, ha sido oficialmente pospuesto.

El evento estaba programado para el 4 de abril, la organización y la plataforma Platinumlist confirmaron que el evento se celebrará ahora el 21 de noviembre de 2026 en el emblemático Etihad Park, Yas Island.

Festival bajo amenaza

Según informó Visit Qatar a través de sus redes sociales, el Offlimits Music Festival se suspendió por la "situación actual en la región" para garantizar la seguridad y logística óptima para los asistentes.

Los boletos ya adquiridos siguen siendo válidos para la nueva fecha. Además de Shakira y los Jonas Brothers, el cartel mantiene a figuras como Ne-Yo y Biffy Clyro.

Suspenden concierto de Shakira

En este mismo contexto, los conciertos de Shakira en la India pautados para abril han sido cancelados, confirmó la plataforma organizadora District.

Actualmente en Oriente Medio se vive tensiones y la escalada bélica entre Pakistán y Afganistán contribuyeron a que estos eventos se suspendieran.