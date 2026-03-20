Shakira vuelve a España, tras polémica ruptura con Gerard Piqué

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¡Es oficial! La estrella colombiana Shakira se reencontrará con su público de España, luego de su tormentosa ruptura con el exfutbolista y empresario Gerard Piqué.

Fue en Instagram que la intérprete de "Ojos Así", anunció una residencia, emocionando a sus fanáticos españoles por ser un lugar que convirtió su casa por varios años y recibió a sus dos hijos, Sasha y Milan.

Ya la artista de 49 años había anunciado hace días que su equipo estaba preparando un escenario exclusivo en España para el show, sin revelar que sería una residencia.

Fecha de las presentaciones

Serán los días 25, 26 y 27 de septiembre que "La Loba", ofrecerá talento, entrega y amor a sus fanáticos, con los éxitos más grandes de su carrera musical.

"Las mujeres ya no lloran World tour" llega a España para nuestra residencia en Europa. Nos vemos en septiembre", escribió, en su perfil de Instagram.

Recordemos que cuando Shakira anunció su gira mundial, muchos quedaron impresionados por la no inclusión de Europa, dónde acumula una enorme cantidad de fieles seguidores.

El tour es todo un éxito, siendo catalogada por la revista Billboard como la más taquillera de los últimos años, superando el tour del "Sol de México", Luis Miguel.

Vida de Shakira en España

La compositora había hecho de España su nido de amor con Gerard Piqué, en especial Barcelona, donde vivió en la zona exclusiva de Esplugues de Llobregat.

Fueron doce años de amor que vivió Shakira con Piqué, conociendo muy bien los rincones del país y siendo invitada a múltiples eventos.

Sin embargo, si estadía en España estuvo cargada de mucha ausencia, ya que se retiró de la música para estar dedicada a su hogar, su pareja y a sus pequeños.