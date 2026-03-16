Shakira confirma que construirá su propio estadio en España

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Shakira está lista para cerrar su gira mundial de una forma que promete marcar historia. La cantante colombiana reveló que sus conciertos finales en España contarán con un estadio construido especialmente para sus presentaciones y que llevará su propio nombre.

La artista adelantó la noticia durante una entrevista televisiva en España, donde explicó que quiere despedir su tour con un espectáculo a gran escala. “Va a ser algo de otro mundo”, dijo al referirse a la producción que prepara para esos conciertos.

La propuesta forma parte del tramo final de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, con la que ha recorrido distintos países tras el lanzamiento de su último álbum.

El "Estadio Shakira" creado para sus conciertos

El proyecto contempla la construcción de un estadio temporal diseñado exclusivamente para los conciertos de Shakira en Madrid. Este recinto se utilizará durante varios días para albergar los shows finales de la gira.

Según los primeros detalles revelados, el estadio se levantará únicamente para esos espectáculos y podría tener una capacidad similar a grandes recintos utilizados en conciertos masivos.

La cantante incluso adelantó que no será una única presentación, ya que actuará en ese espacio durante más de dos noches, lo que permitiría que miles de fans puedan asistir a esta experiencia musical.

La idea recuerda a las grandes residencias musicales de artistas internacionales que han construido escenarios especiales para una serie limitada de conciertos.

España, el país elegido para el gran final

Shakira también explicó por qué decidió reservar España para el cierre de su gira. La cantante aseguró que quiere despedirse del tour con una producción espectacular y que el público español será testigo de ese momento.

“España está reservado para el final. Voy a tirar la casa por la ventana”, comentó la artista sobre sus planes para estos conciertos. La gira ya ha dejado momentos históricos, como conciertos multitudinarios en América que han reunido a cientos de miles de personas.