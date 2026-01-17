Taken By The Wind sentencia el Silverbulletday Stakes y cosecha 20 puntos hacia las Kentucky Oaks

Suscríbete a nuestros canales

El camino hacia las Kentucky Oaks intensificó este sábado 17 de enero en el hipódromo de Fair Grounds. El óvalo de Louisiana presentó una de las citas clave del calendario hípico: el Silverbulletday Stakes, competencia con una recompensa de $150.000 que sirve como puente directo hacia las Kentucky Oaks (G1).

Puntos de oro en juego: Fair Grounds

Esta selectiva, pautada sobre una distancia de 1.664 metros en arena, representó una oportunidad crucial para las potras de tres años que aspiran a la gloria en Churchill Downs. El sistema de clasificación añadió una presión extra al evento,debido a que las cinco primeras finalistas sumaron valiosos puntos para el escalafón oficial que da acceso a la gema de las potras en mayo.

Dominio absoluto de extremo a extremo: 1664 Metros de pura emoción

La castaña Taken By The Wind ratificó su jerarquía en la escena hípica de Louisiana. Bajo la conducción del experimentado Brian Hernández Jr., la pupila de Kenneth McPeek tomó la vanguardia de inmediato tras un salto inicial sin ventajas. Hernández Jr. administró las energías de su conducida con inteligencia y registró parciales cómodos de 25.69 para los 400 metros y 50.24 en la media milla. Al cubrir los 1.200 metros en 1:14.49, el dominio de la puntera pareció absoluto.

Un desenlace de casta y coraje: Medio cuerpo de ventaja

En el ingreso a la recta definitiva, la emoción se apoderó de las tribunas. Por la parte exterior, Luv You Neighbor lanzó un ataque feroz bajo las órdenes de Concepción, mientras que por los palos, Atropa hizo lo propio con la monta de José Luis Ortiz.

Pese al asedio de sus rivales y al momento crítico en que pareció sentenciada, Taken By The Wind sacó su casta de campeona. La castaña aguantó la presión, mantuvo el ritmo y cruzó la sentencia con medio cuerpo de ventaja. El cronómetro oficial detuvo su marcha en 1:43.58 para la distancia de 1 milla y 70 yardas.

Retorno triunfal e invicto: Invicta de 3-3

Este lauro posee un valor especial, pues la potra reapareció tras una pausa de 127 días fuera de las pistas. Con este éxito, mantiene su récord inmaculado de tres victorias en igual número de presentaciones, lo que la posiciona como una de las cartas fuertes para Churchill Downs.

En las taquillas de Fair Grounds, la ganadora recompensó a sus seguidores con atractivos dividendos: $10.80 a Ganador, $7.00 al Place y $2.80 al Show. Gracias a esta labor, el equipo de Kenneth McPeek sumó sus primeros 20 puntos en la tabla clasificatoria..