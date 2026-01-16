Los hermanos Ortiz blindados hasta los dientes este sábado en Fair Grounds

El hipódromo de Fair Grounds en New Orleans tiene la tarde del sábado 17 de enero del 2026, una programación de 13 carreras, donde cinco de ellas serán Stakes y uno ofrece puntos para el Kentucky Derby del próximo mes de mayo, con la presencia de los látigos puertorriqueños Irad y José Ortiz.
La primera prueba selectiva de la tarde, será el Duncan F. Kenner Stakes en la séptima carrera. Mondogetsbuckets (KY) lo llevará Irad, y José a Heart Headed (KY).
Y el segundo Stakes del sábado en Fair Grounds será el Marie Krantz Memorial Stakes de $100,000 en el cual José Luis Ortiz montará al ejemplar Medoro, y su hermano estará en el sillín de Sweet Treasure.
Seguidamente, se correrá el Silverbulletday Stakes de $150,000, en distancia de 1,670 metros para potras de tres años, donde José Luis montará a Atropa. A continuación, en la undécima prueba del sábado, va el Colonel E.R Bradley Stakes, con un premio de $100,000, donde José Luis Ortiz conducirá a Lagynos del trainer Steven Asmussen e Irad llevará las riendas de Cameo Performance, pensionado de Brendan Walsh.
Para cerrar, el último Stakes de la tarde en Fair Grounds, será el Lecomte Stakes (G3) de $250,000, donde Moonlight, será montado por José Luis Ortiz, y para finalizar, Irad Ortiz Jr. estará en la silla de Just a Touch. Dichos ejemplares intentarán ganar los 20 puntos al primer lugar que ofrece como carrera de la ruta al evento de las rosas.