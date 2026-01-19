Vía Sistina: La campeona australiana ha sido retirada de las pistas

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo se pudo conocer que la campeona de Australia, Vía Sistina, ha sido retirada de las pistas. Este año la 12 veces ganadores de pruebas de Grupo 1, este año será servida por el sensacional semental británico líder de Darley, Dubawi.

En la cuenta oficial en X de Chris Waller Racing, entrenador de la campeona australiana, Vía Sistina, emitió una carta donde señala que la yegua ganadora de 16 carreras stakes, que incluye una destacada campaña de 12 victorias del grupo 1 y más de AU$ 19,4 millones en premios en 29 presentaciones, será servida por el semental líder de Darley, Dubawi. Además, de agradecer a la múltiple campeona por tantos éxitos en campaña de seis años.

Waller en un extenso comunicado publicado señaló: "Creemos que después de su segunda victoria en el Cox Plate y su impresionante victoria en el Champion Stakes, no ha regresado a esta preparación con su habitual y enérgica presencia".

Vía Sistina, hija de Fastnet Rock en la yegua Nigh por Galileo, finaliza su campaña con 29 actuaciones, 16 victorias, 4 segundos y 5 terceros con una producción de 12.657.254 dólares americanos. Siempre fue conducida por el su jinete James McDonald, dos veces ganador del premio Longines como el Mejor Jinete del Mundo.

Dubawi: Un semental de casta comprobada

Dubawi, hijo de Dubái Mullenium, criado por el Godolphin, semental que se hospeda en el Darley, este año se convirtió en el tercer reproductor en la historia en alcanzar la cifra de 200 hijos ganadores de grupo (los otros son Galileo y Danehill), consolidando su estatus como el reproductor más exitoso en el Reino Unido.

Entre su progenie se encuentran los campeones: Night Of Thunder, Delacroix, Rebel’s Romance, Notable Speech, Ghaiyyath, entre otros grandes pisteros.