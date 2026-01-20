Flavien Prat con agenda impecable: 13 compromisos en el día de la Pegasus World Cup

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los fustas con mayor demanda en las jornadas de gala es el francés Flavien Prat. Tras una temporada de ensueño, Prat se perfila como el virtual ganador del Premio Eclipse al Jinete del Año 2025 por segundo ciclo consecutivo.

El látigo europeo ostenta una programación completa este sábado en Hallandale Beach. Cumplirá con la totalidad de los 13 compromisos de la tarde en Gulfstream Park, donde destacan varias montas con amplias proyecciones al éxito.

Rumbo a las selectivas

La ruta clásica de Prat iniciará en el Christophe Clement (G3) ($175,000 - 2,400m - Grama), donde llevará las riendas de la yegua Fionn, presentada por Brad Cox. Posteriormente, en el Fred W. Hooper (G3), el jinete se apilará sobre Nelson Avenue, bajo la preparación del trainer dominicano Jorge Abreu en la milla.

La cartelera continúa con el Gulfstream Park Turf Sprint, evento en el cual conducirá al corredor Incanto (IRE), del establo de Peter Eurton. Antes de las pruebas centrales, cerrará su ciclo en los stakes de grado con el William L. McKnight (G3), cita en la que será el conductor del purasangre Ohana Honor, pensionado del legendario Claude "Shug" McGaughey.

La trilogía Pegasus

En la serie millonaria, el "Astro" francés iniciará su participación en la Pegasus World Cup Filly and Mare Turf (G2). En este desafío de $500,000, Prat estará sobre los lomos de Whiskey Decision, del efectivo Chad Brown.

Acto seguido, llegará el turno de la Pegasus World Cup Turf Invitational (G1) por un millón de dólares. En esta competencia sobre la grama, Prat ocupará la silla de Program Trading (GB). Finalmente, el cierre de la jornada será en la Pegasus World Cup (G1), donde el jinete francés buscará la gloria sobre los 1,800 metros de arena con el invicto y gran favorito, Disco Time.