¡Último minuto!: Por estas razones ha sido cancelada la jornada del domingo en Aqueduct

Confirmado la cancelación de la jornada de este domingo en el hipódromo de Aqueduct, ubicado en Ozone Park, New York, debido a condiciones climatológicas. Así lo anunció la pagina oficial de la NYRA.com

Cancelación de la jornada en Aqueduct

La Asociación de Carreras de Nueva York (NYRA) anunció hoy que trasladará el programa de carreras en vivo programado para el domingo 25 de enero en Aqueduct Racetrack al miércoles 28 de enero.

Debido a una tormenta invernal con el potencial de traer nevadas significativas y temperaturas árticas al área metropolitana de Nueva York el domingo, NYRA, la Asociación de Jinetes Pura Sangre de Nueva York (NYTHA) y los Criadores de Pura Sangre de Nueva York, Inc. (NYTB) han solicitado la aprobación formal del NYSGC para realizar carreras en vivo el 28 de enero en Aqueduct.

Las carreras originalmente ofrecidas para el domingo 25 de enero se volverán a ofrecer para el miércoles 28 de enero, y las inscripciones se aceptarán el jueves 22 de enero.