Poder boricua: José Luis Ortiz fue elegido como el mejor jinete de la semana en Estados Unidos

El jinete boricua, José Luis Ortiz, hermano menor del consagrado Irad Ortiz Jr., tras conseguir su primera victoria en carrera de grado de 2026 en el hipódromo Fair Grounds Race Course, en la jornada de Road to the Kentucky Derby, a bordo de Golden Tempo en el Lecomte Stakes (G3), fue nombrado como el mejor jinete de la semana en Estados Unidos.

Jockeys' Guild: José Luis Ortiz el mejor de la semana

José Luis Ortiz, alcanzó seis victorias la semana anterior, entre el 12 al 18 de enero. Dos de esas victorias alcanzadas fueron en pruebas Stakes. La primera fue en el Marie G. Krantz Memorial Stakes y el Lecomte Stakes (G3), esta en la Ruta al Kentucky Derby.

En la jornada del sábado Ortiz, comenzó con una victoria en la cuarta carrera para el entrenador Norm Casse. Luego Ortiz, llevó las riendas de Medoro, del entrenador Peter Eurton, en el Marie G. Krantz Memorial Stakes. Medoro se llevó los honores por tres cuartos de cuerpo en 1:42.17 para 1.700 metros.

La carrera destacada Lecomte Stakes (G3), se llevó los honores con el ejemplar Golden Tempo, para la entrenadora Cherie DeVaux, donde se alzó con la victoria por tres cuartos de cuerpo en 1:44.98 para 1.700 metros.

Corriendo en Fair Grounds por segundo año consecutivo, Ortiz está defendiendo su título de jinete líder y actualmente está en primer lugar.

Esta semana, Ortiz estará montando en Fair Grounds hasta el sábado, cuando se dirigirá a Gulfstream Park para el programa del Día Mundial del Pegaso y montará en ocho de las 10 carreras de apuestas.

Otros nominados para Jockey de la Semana incluyeron a Armando Ayuso, quien ganó el Cal Cup Derby en Santa Anita, Kent Desormeaux, quien ganó el Unusual Heat Turf Classic en Santa Anita, Brian Hernandez, Jr. con una victoria en el Silverbulletday en Fair Grounds, Samuel Marin con dos días de 4 victorias durante la semana y Flavien Prat, quien ganó el Louisiana Stakes (G3) en Fair Grounds.