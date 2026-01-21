Tampa Bay Downs: Samy Camacho lleva una monta clave para la jornada de este miércoles 21 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Samy Camacho, cuatro veces campeón en el circuito de Tampa Bay Downs, en Florida, viene recuperando terreno, luego de perderse los primeros ocho días de competición debido a una suspensión pendiente de la temporada anterior.

Camacho, para la jornada de este miércoles, contará con ocho montas, de las cuales el ejemplar Paiute, una debutante de tres años presentada por Chad Brown, parte como la gran favorita de la prueba ante una inscripción full de 14 corredores en distancia de una milla en pista de grama.

Un total de 33 victorias ha logrado en el Meeting de Tampa Bay Downs, de las cuales 18 han sido en la presente temporada. Camacho buscará con sus compromisos acercarse un poco al líder de esta competición, Samuel Marín, quien suma 49 logros.

Camacho arranca sus compromisos en la primera carrera con el ejemplar R Skyline para Gerald Bennett. En la segunda le tocará guiar a Naughty Rascal, también para Bennett. En la tercera, estará encima de Efficacy para John Guciardo. Para la cuarta de la jornada montará a Peace Not War para José Vargas.

Sigue en la sexta con Red Fem para Darien Rodríguez, en la séptima cuenta con Backseat Romance para Patrick McBurney y cierra la jornada con Sea Shanty de la cuadra de Gerald Bennett.

Tampa Bay Downs regresa el viernes con una cartelera de nueve competencias sin corte de stakes.