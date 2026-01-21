Ted Noffey, virtual campeón potro de 2 Años comienza su preparación para el Fountain of Youth Stakes (G2) en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

Ted Noffey, luego de su magistral actuación en la Breeders’ Cup Juvenile (G1) disputada el 31 de octubre de 2025 en Del Mar, con la que mantuvo su invicto en cuatro presentaciones en su primer año de carreras, reapareció este fin de semana en el centro de entrenamiento de Palm Beach Downs, en Florida, con miras a su primera prueba como potro de tres años en el mes de febrero.

Preparación rumbo al Kentucky Derby

Ted Noffey, del Spendthrift Farm propiedad de sus criadores y dueños Aaron & Marie Jones LLC., realizó una campaña formidable en su primer año de carrera, tras conseguir cuatro victorias en igual número de actuaciones, que incluyeron el Spendthrift Farm Hopeful Stakes (G1), Claiborne Breeders' Futurity (G1) y Breeders’ Cup Juvenile (G1), lo que le valió su nominación al Mejor Caballo de 2 Años en los Eclipse Awards.

El hijo de Into Mischief, entrenado por el Salón de la Fama, Todd Pletcher, hizo su primer trabajo en la temporada con el objetivo principal de correr el famoso Fountain of Youth Stakes (G2) en Gulfstream Park, el 28 de febrero, prueba puntuable para el Kentucky Derby (G1).

Ted Noffey, ejercitó el viernes 16 de enero 600 metros en 37.01 en el centro de entrenamiento Palm Beach Downs, Florida, calificado como el más rápido de ocho que se efectuaron ese día para la distancia.

El notable purasangre, lidera la tabla de puntuación para el Kentucky Derby (G1) con 40 unidades, seguido por Golden Tempo (20), Litmus Test (19).. Chip Honcho (14), Intrepido y Universe (13), son los seis primeros que aparecen en la tabla.