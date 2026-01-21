¡No se caigan con estos ejemplares!: Samuel Marín lleva dos montas de alto poder para este miércoles 21 de enero en Tampa Bay Downs

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 21 de enero, el hipódromo de Tampa Bay Downs, ubicado en Oldsmar, Florida, confeccionó un programa de nueve carreras, sin pruebas selectivas. Dentro de esta cartelera, jinetes, entrenadores y propietarios venezolanos se darán cita para llevar las máximas emociones en las tribunas del circuito floridense.

Entre ellos se encuentra el jinete venezolano Samuel Marín, campeón regente, que buscará mantener su hegemonía en este circuito hasta su culminación el 3 de mayo. Marín, comanda este circuito con 49 victorias.

Tampa Bay Downs: Samuel Marín cuenta dos compromisos potenciales

La actividad de Marín comienza desde la segunda hasta la séptima carrera; luego hace una pausa para retornar en la carrera de cierre. Las dos montas según el Morning Line, de mayor potencial, serán en la segunda con Beeline y en la sexta con I’m Mischievous, ambos con cuotas de 5/2.

Beeline (2) de Riley Mott ha ganado tres veces en esta distancia; regresa luego de su noveno puesto en 1.400 metros en Churchill Downs en noviembre del año pasado.

I’m Mischievous (4), en la sexta de la cartelera, es presentada por Michael Dini. Aún no ha logrado salir de perdedor; sin embargo, este lote parejo lo indican como posible ganador de la carrera.

Tampa Bay Downs: Montas de alto valor en la taquilla

En la tercera llevará a Red Sky Morning (12) para Michale Dini; tiene dos figuraciones que lo hacen temible. Potencial de progreso.

Cuarta: Cinco de Mo (1) para Jon Arnett; ganador de cinco carreras, tiene un rendimiento consistente.

Quinta: Deference (10) para Miguel Clement; es una potra debutante que viene con buenos ejercicios y será contendiente prometedora.

Séptima: Attending (4) para Kathleen O’Connell; es ganadora de una carrera, en su única carrera del año viene de llegar segunda, viene con buenas posibilidades.

Novena: Das ist alles Ally (10) para Michale Dini: Dos veces ganadora en pista para todo clima. Ha mostrado gran potencial recientemente.

Samuel Marín llega a esta semana con 18 victorias en la temporada, que forman parte de las 49 alcanzadas en el mítico centenario de Tampa Bay Downs.