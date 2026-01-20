Diktaean nombrado Caballo del Año 2025 en Tokio

Suscríbete a nuestros canales

La National Association of Racing's (NAR) anunció que Diktaean, fue seleccionado por unanimidad como el Caballo del Año 2025 de la NAR en la ceremonia anual de premios del Gran Premio de la Asociación Nacional de Carreras en Tokio.

Criado en Oiwake Farm, de Haruya Yoshida, Diktaean es hijo de King Kamehameha en la yegua Medeia, quien ganó seis carreras de tierra, incluyendo el JBC Lady's Classic. Yoshida compró a Witchful Thinking, la segunda madre de Diktaean y ganadora de cuatro carreras de grado en Estados Unidos, en la subasta de ganado reproductor de Keeneland de noviembre de 2000 por $900,000 a Deputy Minister.

Propiedad de G1 Racing, Diktaean comenzó su carrera en la Asociación Japonesa de Carreras. Bajo la tutela de Tatsuya Yoshioka en el Centro de Entrenamiento Ritto, ganó nueve de sus 26 participaciones, incluyendo cuatro carreras de stakes en tierra.

Fue transferido a la NAR a principios de 2025. Entrenado por Katsunori Arayama, quien trabaja en la sucursal Kobayashi del Hipódromo de Oi, Diktaean consiguió su primera victoria en stakes de grado el 7 de septiembre en Seúl, al ganar la Copa de Corea (G3).

Diktaean completó el año con la victoria en el Tokyo Daishoten (G1) en el Hipódromo de Oi el 29 de diciembre, tras derrotar a corredores seleccionados de JRA. El último ganador del Tokyo Daishoten entrenado por la NAR fue Adjudi Mitsuo, quien ganó la carrera del campeonato de fin de año sobre tierra en Japón en 2005.

Arayama, entrenador de Diktaean, ahora con 8 años, podría ser enviado a Dubai para la Dubai World Cup (G1) del 28 de marzo.