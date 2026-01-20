La finalista al premio Eclipse: Nitrogen inicia su preparación luego de ganar cinco stakes de grado en 2025

Suscríbete a nuestros canales

Se pudo conocer que la hija de Medaglia d'Oro, Nitrogen, llegó al estblo del entrenador Mark Casse, en Oaklawn, Arkansas, con miras a su preparación para el Apple Blossom Stakes (G1) el 11 de abril. Nitrogen, se une a las estrellas del reputado trainer: Sandman, La Cara y Ewing.

Un récord sin precedentes

Nitrogen, al igual que Sovereignty, fue el único ejemplar de tres años en conseguir cinco pruebas de grado la pasada temporada. Con esta actuación, la consentida de su criador y dueño D.J. Stable LLC, tuvo ganancias que superaron los $2 millones de dólares en el banco para sus conexiones.

La nieta de Uncle Mo se ganó su nominación para el Eclipse Award como la mejor potra de 3 años, junto a Good Cheer y Shisospicy.

Nitrogen inició la ruta selectiva en el Ginger Brew Stakes en Gulfstream Park, en enero. En marzo, ganó el Florida Oaks (G3) en Tampa Bay Downs. En abril, se quedó con el Appalachian Stakes (G2) en Keeneland; en mayo se llevó el Edgewood Stakes (G2) en Churchill Downs, todos ellos sobre grama. Luego en Saratoga, ganó con el Wonder Again Stakes (G2) en arena y su quinta victoria de grado fue en el Alabama Stakes (G1) en Saratoga en agosto.

Además, completó la campaña con tres segundos lugares en pruebas de Grado 1, Belmont Oaks Stakes (G1), ganada por Good Cheer, Juddmonte Spinister G1, que conquistó Gin Gin y terminó la temporada escoltando a Scylla en la Breeders’ Cup Distaff =G1).

Preparación rumbo a la primavera

Mark Casse, integrante de los Salones de la Fama en Estados Unidos y Canadá, anunció que sus mejores caballos reaparecerán en Oaklawn para su temporada dividida de 64 días, que comenzó el 12 de diciembre. Los primeros en hacerlo fueron Sandman, La Cara y Ewing.

Ahora, Nitrogen, que se incorporó a este plantel, llega con el objetivo principal de correr en primavera en el mencionado Apple Blossom Handicap (G1) de $1.25 millones para potras y yeguas mayores el 11 de abril en Oaklawn, dijo Casse.

Pero antes, Nitrogen podría comenzar su campaña de 2026 en el Azeri Stakes (G2) de $400,000 el 7 de marzo. El Azeri es la última carrera preparatoria local importante para el Apple Blossom. Ambas carreras son de 1 1/16 millas, todas ellas en arena.

Nitrogen tiene un récord de 6 victorias, 4 segundos y 2 terceros en 12 carreras y ganancias de $2,046,604.