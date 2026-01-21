Por tercer día consecutivo Parx Racing no tendrá acción de carreras

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Parx Racing, ubicado en Pensilvania, al este de Estados Unidos, experimentó una nueva interrupción en su calendario de carreras, por tercer día consecutivo. Proyecciones de mal tiempo en el condado de Bensalem obligaron a las autoridades del óvalo a tomar la decisión de suspender la jornada pautada para la tarde de este miércoles 21 de enero de 2026.

Esta cancelación marca otro día en el que el recinto se ve forzado a detener sus actividades. La información oficial se difundió a través de la cuenta de X(Twitter) de Parx Racing (@Parxracing), lo que generó inevitablemente un cambio en los planes de los aficionados y profesionales del turf.

Parx Racing: Agenda de la jornada

Parx Racing tenía programada una agenda de nueve competencias para este miércoles, las cuales debían iniciar a las 1:05 de la tarde hora de Venezuela. La mayoría de las pruebas incluían categorías habituales en la pista de arena, como Starter Optional Claiming, Maiden Claiming y Claiming. Como es costumbre, en la tanda se esperaba la participación de varios jinetes criollos que hacen vida profesional en este circuito.

El jockey Mychel Sánchez, en este nuevo comienzo de temporada, marcha al frente en la estadística con 10 victorias. Sánchez, actual campeón en este circuito, buscará su cuarto título en el circuito de Bensalem.