Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el jueves 22 de enero

Gulfstream Park es uno de los hipódromos predilectos por la comunidad latina en Estados Unidos y también en algunos países del caribe. La camada de profesionales que hacen vida en ese circuito procedentes de Venezuela, Puerto Rico, Panamá, México, República Dominicana y otras naciones suramericanas, es importante.

Este 22 de enero, comenzará la novena semana del Championship Meet 2025-2026, la temporada de carreras más importante del recinto hípico del sur de Florida. Presentamos nuestros pronósticos con el dato clave de la jornada, para combinar y ganar.

Análisis de las carreras y picks para Gulfstream Park

La primera carrera será en 1 1/16 millas sobre pista de grama (1.700 metros), siendo una prueba de Reclamo para no ganadores por $25.000. A continuación, nuestras recomendaciones.

Importante: Todas las carreras en grama han sido trasladadas a la pista de arena sintética (Tapeta)

Primera Carrera | 1.664m, tapeta (1:20 p.m. VEN)

Science Rockets (7): con pedigrí para la superficie, la monta lo respalda.

con pedigrí para la superficie, la monta lo respalda. Double Miles (10): Ahora que correrá en Tapeta, tiene mucha opción.

Ahora que correrá en Tapeta, tiene mucha opción. Hotter Than Dem (5): Si repite su actuación del 23 de agosto (2do), decidirá.

Segunda Carrera | 1.200m, arena (1:50 p.m. VEN)

Toasttothestones (7): Beneficiado por el bajo peso, tiene como abandonar el grupo.

Beneficiado por el bajo peso, tiene como abandonar el grupo. Goldie Glory (1): Regresa a la arena y la monta de Héctor Berríos es de lujo.

Regresa a la arena y la monta de Héctor Berríos es de lujo. Face of Shadows (8): Luce recuperado en privado. Lo avala el binomio Vásquez-Barboza Jr.

Tercera Carrera | 1.000m, tapeta (2:20 p.m. VEN)

Zolene (1): Cambia de lote. Ahora con Irad Ortiz Jr. debe pelear desde temprano.

Cambia de lote. Ahora con Irad Ortiz Jr. debe pelear desde temprano. Sobiech (2): Va desde Woodbine y será la velocidad. Costará superarlo.

Va desde Woodbine y será la velocidad. Costará superarlo. Silicium (Fr) (4): Otro que cambia drásticamente de grupo. Luce para imponerse.

Cuarta Carrera | 1.100m, tapeta (2:50 p.m. VEN)

War To Remember (2): Intentará unir salida con llegada. Regresa en forma.

Intentará unir salida con llegada. Regresa en forma. Evil Empire (3): Sus dos segundos lugares lo catapultan hacia la victoria.

Sus dos segundos lugares lo catapultan hacia la victoria. Redhotnotbothred (8): A Mario Gutiérrez le ha ido bien en Gulfstream Park, ojo con él.

Quinta Carrera | 1.700m, sintética (3:20 p.m. VEN)

No Time To Wait (1): Es una de nuestras bases para esta programación. José Francisco D’Angelo de nuevo confía en Edgard Zayas, pues en la prueba pasada tuvo inconvenientes en la salida y su jockey levantó al ingresar hacia la recta lejana, por no tener mucho espacio. Estaba de primera favorita 1-1, hasta que la sorprendió Mi Triguena que pagaba 19-1. Con esa actuación quedó lista para la victoria.

Sexta Carrera | 1.664m, sintética (3:51 p.m. VEN)

Running On Time (8): Vuelve a ser gran candidato para ganar. Ya corrió en la tapeta.

Vuelve a ser gran candidato para ganar. Ya corrió en la tapeta. Sweet Interlude (1): Nolan Ramsey también es buen preparador para la sintética. Cuidado.

Nolan Ramsey también es buen preparador para la sintética. Cuidado. Au Naturel (6): Por el cambio de superficie no debe tener problemas. Serio enemigo.

Séptima Carrera | 1.000m, sintética (4:21 p.m. VEN)

Chloe’s Toy (8): Tiene rato en este lote y no ha podido triunfar. Hoy puede ser el día.

Tiene rato en este lote y no ha podido triunfar. Hoy puede ser el día. Omo Ten Girl (6): Es valiente y rápida. Si la dejan correr sola, será complicado dominarla.

Es valiente y rápida. Si la dejan correr sola, será complicado dominarla. Evanora (3): Buenas figuraciones, liviana y con el puesto ideal.

Octava Carrera | 1.300m, arena (4:51 p.m. VEN)

Mish (7): La veteranía de este caballo debe imponerse. Es de los mismos intereses de White Abarrio. Aunque la victoria le ha sido esquiva en sus más recientes, Saffie Joseph Jr. lo regresa a Gulfstream Park y le monta a su jockey estrella, Irad Ortiz Jr. Es el dato clave para este jueves 22 de enero.

Novena Carrera | 1.200m, arena (5:22 p.m. VEN)

Nic’s Style (3): Sobresale en el papel este ejemplar del establo de Bill Mott. Ajustó en Payson Park, 49.4 para 800 metros. Es otra de las bases para las jugadas multicarrera (Pick 3, Pick 4, Pick 5) que se debe incluir. Lo conducirá Junior Alvarado.

Décima Carrera | 1.664m, Tapeta (5:53 p.m. VEN)