Pronósticos Aqueduct: picks gratis y el dato clave para el jueves 22 de enero

Hoy continua el primer día de la semana hípica en el hipódromo de Aqueduct, con un programa de ocho carreras. La jornada de hoy no incluye prueba Stakes y la primera está pautada para iniciar a la 1:40 p.m., hora venezolana.
La jornada de este jueves 22 de enero, se realizarán ocho carreras que inician a la 1:40 p.m. hora venezolana. Dentro de este programa fueron diseñadas todas las carreras en tierra. Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.
Primera carrera: 1.300m, arena (1:40 p.m. VEN)
- Typhoon Fury (1) es ganador dos veces en 1.200 metros. Mejoró para esta carrera.
- I’m A Gambler (5) lleva al jinete más efectivo en las últimas jornadas.
- Celestial Glaze (4) ganador de cinco carreras y debuta en cuadra nueva.
Segunda carrera: 1.200m, arena (2:09 p.m. VEN)
- Sheer Will (3) dos veces en la distancia de 1.200 metros. Fuerte contendiente.
- Casilda (5) debuta en cuadra nueva, y podría mantener la ruta ganadora.
- Vanilla (6) de 3-2 con prometedor avance hacia mejores lotes.
Tercera carrera: 1.800m, arena (2:38 p.m. VEN)
- Baron of Sealand (4) su última participación en Aqueduct lo deja con buenas posibilidades.
- Awaesome Empire (1) debuta en cuadra nueva, será capaz de mejorar en esta carrera.
- Adventurist (6) Dos veces ganador en 1,800 metros. Será competitivo.
Cuarta carrera: 1.600m, arena (3:08 p.m. VEN)
- Fast and Frisky (2) es la más veloz. Fuerte contendiente en esta categoría.
- Sweetest Princess (4) Ganadora de cinco carreras. Tendrán buen rendimiento aquí.
- Princess Becca (5) Ganó en su última salida. Tiene buenas posibilidades, dada su forma reciente.
Quinta carrera: 1.600m, arena (3:38 p.m. VEN)
- Sparkling Mama (1) su última carrera la coloca con potencial.
- Hot Gossip (7) no consideren la anterior. Fuerte contendiente en esta categoría.
- My First Dinah (4) debut prometedor, podría conquistar el éxito.
Sexta carrera: 1.400m, arena (4:08 p.m. VEN)
- Vino Frizzante (4) debuta en una cuadra nueva, fuerte contendiente con potencial.
- Chocolatechocolate (6) no consideren la anterior, tiene buenas posibilidades.
- La Gran Artesana (1) presentó problemas en su última. Es veloz, podría aprovechar.
Séptima carrera: 1.200m, arena (4:38 p.m. VEN)
- The Toy Cannon (6) Ganó en su última salida y será contendiente en este grupo.
- Hong Kong Phooey (4) tiene buenas posibilidades dada su forma reciente.
- Sculcos Folly (1) tiene buen rendimiento consistente con potencial.
Octava carrera: 1.300m, arena (5:08 p.m. VEN)
- With the Angels (5) Ganadora de cinco carreras y dos segundos en siete presentaciones. La yunta Rice/Lezcano, es la más afectiva en este óvalo. Defiende el dato clave de la jornada.